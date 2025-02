En directo: turno para Rubiales, declara en su juicio por el beso no consentido a Jenni Hermoso

Alexia Putellas y el resto de sus compañeras ratificaron la versión de Hermoso

La semana pasada declararon las jugadoras del FC Barcelona Alexia Putellas, Irene Paredes; la jugadora del Arsenal, Laia Codina, y la portera del Real Madrid Misa Rodríguez. Todas ellas ratificaron la versión de Jenni Hermoso. Aseguraron que en ningún momento el beso fue consentido y que la jugadora recibió presiones por parte de la Federación.

Alexia Putellas, que al principio pensaba que era un malentendido, contó que Jenni "no era Jenni" y que se sintió "agobiada, presionada y agotada". Además, explicó que no le pareció "del todo correcta" la decisión de Tomé porque "era algo que ella no había provocado".