El monumental enfado de la Fiscalía con Luis de la Fuente: le acusa de "falso testimonio" y podría querellarse

La declaración de Luis de La Fuente en el juicio por el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso puede traer serias consecuencias para el seleccionador nacional, después de que la Fiscalía mostrara su profundo malestar al entender que ha incurrido en "falso testimonio".

Durante la segunda jornada del juicio celebrado en la Audiencia Nacional, el entrenador de la selección masculina de fútbol ha negado información que otros testigos ya habían confirmado, lo que ha encendido a la fiscal presente.

Posibles contradicciones

De la Fuente negó haber estado presente en la reunión crucial del 23 de agosto de 2023, en la que se gestionó lo ocurrido y se tomaron acciones a seguir, a pesar de que varios testigos ya le habían situado en la misma. La fiscal Marta Durántez ha puesto en relieve estas contradicciones, advirtiendo explícitamente sobre la posibilidad de un "falso testimonio".

El magistrado José Manuel Fernández-Prieto ha llegado incluso a sugerir que si la Fiscalía consideraba que De la Fuente mentía, debería querellarse formalmente. La fiscal, por su parte, ha remarcado la importancia de que los testigos digan la verdad en sede judicial. Durante el interrogatorio, el juez ha reiterado: "(De la Fuente) es un testigo que lleva 10 minutos diciendo que no sabe nada, y nos hemos empeñado en decir que es mentiroso. Continuemos. Que no digo que no lo sea, que no lo sé, pero queréllense si consideran que miente en juicio".

El técnico ha asegurado que solo habló con Rubiales de fútbol, negando cualquier conocimiento sobre la controversia del beso y asegurando que en el vuelo de vuelta a España se dedicó a dormir y a ver películas porque estaba muy cansado.

Ha afirmado que la primera vez que habló con Jenni Hermoso fue en la gala del Balón de Oro, dos meses después del incidente.

Fuentes fiscales han confirmado que será al final del juicio cuando decidirán si solicitan acciones legales contra De la Fuente. El momento procesal para pedir la deducción de falso testimonio será cuando se eleven a definitivas las conclusiones.