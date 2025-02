Jenni Hermoso asegura que Rubiales le "faltó al respeto": "Me estaba besando mi jefe y eso no debe ocurrir"

Jenni Hermoso ha prestado declaración como testigo este lunes en el juicio contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales.

La futbolista ha negado que diera permiso a Rubiales para besarle en la boca y ha defendido que ella solo se besa en los labios "con personas de confianza" cuando ella decide hacerlo. "Si no las conozco, doy un beso o dos en las mejillas" ha apostillado.

A la pregunta de que si hubiera aceptado el beso de haberle preguntado, Hermoso ha respondido que "no" y ha asegurado que nunca antes se habían producido besos en la boca con Rubiales.

Hermoso ha asegurado que en el momento del beso no pudo "reaccionar" porque todo ocurrió muy rápido y que el exmandatario de la RFEF le "faltó al respeto". "Sentí que estaba fuera de contexto totalmente. Sabía que me estaba besando mi jefe y eso no debe de ocurrir en ningún ámbito laboral o social", ha relatado la futbolista.

"Manchó uno de los días más felices de mi vida"

Preguntada por la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, Hermoso ha asegurado que Rubiales manchó "uno de los días más felices" de su vida. "Y para mí es muy importante decir que en ningún momento busqué ese acto y ni mucho menos me lo esperé, porque a mi persona creo que se le faltó al respeto", ha incidido. "En el mejor momento de mi carrera no entendía por qué me tenía que estar pasando eso", ha añadido.

La denunciante ha relatado cómo fue el momento del beso no consentido por el que Rubiales se enfrenta a 2 años y 6 meses de cárcel y que ocurrió durante la entrega de medallas tras la victoria de España en el Mundial femenino celebrado en Sidney.

"Tocaba el pasillo de saludar a las autoridades. Saludé a la Reina, a la hija, y lo siguiente fue encontrarme con Luis Rubiales. Nos abrazamos, le dije 'la que hemos liado' y fue cuando él pegó el brinco y me dijo 'hemos ganado este Mundial gracias a ti'. Lo siguiente fueron sus manos en mis orejas y lo siguiente el beso", ha afirmado.

Hermoso también ha explicado que cuando vio las imágenes del beso en el vestuario no le gustó y así lo expresó. "Ya en el vestuario me llama Ana Álvarez, la directora de marketing, enlace entre el FutFem y la Rfef para que salga del vestuario porque el 'presi' quiere hablar conmigo", ha relatado.

"Él (Rubiales) me dijo que se estaba liando por RRSS y que podíamos pararlo ya. Yo le dije "sabes que te va a caer", "tú sabes lo que has hecho", ha detallado.

La vista oral ha arrancado con el turno de cuestiones previas planteadas por las partes. El magistrado José Manuel Fernández-Prieto las ha rechazado todas: tanto la petición de Rubiales de incorporar las imágenes del túnel de vestuarios del día de la final de Mundial como la dispensa a acudir al juicio solicitada por la defensa de Luque.