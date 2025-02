Alexia Putellas explica que Hermoso se sintió agobiada y presionada: "Me dijo no sé cómo se le ha ocurrido hacer eso"

Alexia Putellas ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional como testigo por el 'caso Rubiales', por el beso no consentido que el expresidente de la Federación le dio a Jenni Hermoso en la celebración del Mundial.

Putellas ha asegurado que Jenni Hermoso se sintió "agobiada, presionada y agotada", desde el principio y que no dejaba de llorar. Hermoso, que ya declaró el lunes, afirmó que no se sintió respetada.

La capitana del Barça ha explicado cómo se lo contó Jenni Hermoso: "Me ha agarrado la cara y me ha dado un beso, cómo se le ocurre".

Putellas al principio pensó que era "un malentendido"

Si bien, al principio Putellas le quitó importancia y ha reconocido que al principio pensaba que había sido "un malentendido". La excapitana de la selección ha explicado que no vio el momento del beso y por eso, en plena "euforia", cuando Jenni se lo contó, su respuesta fue "anda, calla".

Luego en el autobús de vuelta al hotel, Hermoso le dijo "tía, es que es muy fuerte". Alexia le dice "a ver, yo qué sé" y Jenni le enseña el vídeo al tiempo que decía "es que no sé cómo se le ha ocurrido hacer eso, cómo se le ha pasado eso por la cabeza darme un beso'".

Sobre las preguntas que le ha hecho la fiscal Marta Durántez referidas al viaje de vuelta en avión, la jugadora ha recordado que vio a Hermoso "agobiada y llorando" y que aunque desde el primer momento "intentamos desde el principio decirle que somos campeonas del mundo, y quitarle hierro al asunto" se dieron cuenta de que algo no iba bien.

"Que me dejen en paz"

La capitana del Barça también ha comentado que Jenni Hermoso "se sentó a llorar de agotamiento" y que le contó que Rubiales le había pedido "por sus hijas" que grabara el vídeo. Vídeo que posteriormente salió a la luz y en el que solo aparecía el expresidente dando su versión de los hechos, ni rastro de la jugadora.

También ha relatado cómo Rubiales le contaba a Jenni lo que había pasado. Ella dijo "no necesito que me expliquen nada, lo viví, que me dejen en paz". Según Hermoso, el expresidente le relataba los hechos "como si ella no lo hubiera vivido en primera persona" y quería que explicase que había consentimiento.

"No sé qué hago aquí"

Ya en Ibiza, donde celebraban la victoria, Putellas vio que su compañera "no era Jenni. Había momentos que intentábamos que estuviera alegre, pero me dijo incluso 'no sé qué hago aquí'". En concreto, ha recordado que en un momento en el que las jugadoras se disponían a dar una vuelta por la isla, Hermoso se acercó a ella llorando para decirle "no puedo más, tía".

Sobre si le sorprendió que en la siguiente convocatoria no llamaran a Jenni Hermoso, -la seleccionadora Montse Tomé explicó que era para protegerla del acoso mediático-, Alexia ha afirmado que no le pareció "del todo correcto". "Era algo que ella no había provocado. Privarla de hacer su trabajo era algo injusto".

El magistrado José Manuel Fernández ha cortado una de las preguntas referidas a las presiones que Jenni Hermoso sufrió en Ibiza porque Alexia era testigo: "(Tenemos) la declaración de Jennifer (Hermoso) que es testigo directo y es clarísima, y no sé por qué seguimos dando la vuelta con testigos de referencia, para qué, para desacreditar lo que ha dicho la testigo principal", se ha preguntado el magistrado".