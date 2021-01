Diario de vacunación: así han sido los efectos adversos de quienes ya se han puesto la vacuna contra la Covid-19

Las dos vacunas que actualmente están en circulación en la Unión Europea son las desarrolladas por Pfizer y BioNTech y por la farmacéutica Moderna. La primera ya comenzó a administrarse en España el pasado mes de diciembre y la segunda ya ha llegado a nuestro país y se espera que sanitarios y trabajadores reciban las primeras dosis en breve.

Desde que se anunció la llegada de las primeras vacunas, han sido muchas las personas que han transmitido sus dudas respecto a ellas, debido a la rapidez con la que se han desarrollado, y muchos se han preguntado por los posibles efectos secundarios derivados de su aplicación.

¿Qué efectos secundarios han tenido quienes ya se han vacunado con la primera dosis?

Desde ondacero.es, hemos recopilado distintos testimonios de profesionales de la salud y trabajadores de centros sanitarios, que ya han recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer, y que han explicado cuáles han sido los principales efectos secundarios que han experimentado, todos de carácter muy leve.

Mª del Pilar García Campayo (51 años), trabajadora de la Residencia Padre Zegrí de Villacarrillo (Jaén)

A Pilar le pusieron la vacuna el pasado día 4 de enero al ser trabajadora de una residencia de ancianos de un pueblo de Jaén. Explica que en los momentos posteriores a la administración de la dosis, no tuvo ningún efecto, pero que esa misma noche comenzó a notar un dolor muy fuerte en el brazo y una dureza en el lugar del pinchazo.

"Me duró unos días. A partir del tercero ya fue disminuyendo, pero esos tres días fue bastante fuerte", asegura.

También explica que otras compañeras de trabajo han tenido, además del dolor en el brazo, dolor en el cuerpo, dolor de cabeza y malestar general. Sin embargo, los ancianos no han experimentado ningún síntoma.

Bárbara Gray (43 años), enfermera del Hospital La Paz (Madrid)

Bárbara se puso la vacuna el lunes 11 de enero y le dijeron que se tenía que quedar alrededor de unos 15 minutos esperando tras la administración de la misma para ver si tenía algún tipo de reacción alérgica: "Sí nos avisaron de que nos podría dolor el brazo durante uno o dos días y a mí al día siguiente me dolió, pero a partir de ahí, se me pasó. El dolor en el brazo por la vacuna de la gripe me molestó bastante más".

Asegura que entre el resto de sus compañeras los síntomas han sido similares, excepto dos de ellas que sí han notado un malestar "como si fuesen a ponerse malas, pero nada más". Otra compañera, en cambio, tuvo 38 de fiebre durante 24 horas y dolor en el cuerpo, "pero nada más".

Respecto a otros compañeros de su hospital y de otros centros sanitarios, explica que de lo que más se quejan es del dolor en el brazo tras el pinchazo y la sensación de cansancio en algunos casos: "Tienen una sensación de no saber si se están poniendo malos, pero no llegan a ponerse enfermos. Son síntomas que duran un día, muy poco, y que no te dejan varios días baldado".

Alberto (40 años), enfermero de quirófano del Hospital Universitario Santa Cristina (Madrid)

Alberto se vacunó el miércoles 13 de enero en el Hospital Universitario Santa Cristina y asegura que lo único que ha notado ha sido una ligera molestia en el lugar del pinchazo, pero algún tiempo después, cuando se le administró la vacuna, no notó nada.

Respecto al resto de sus compañeros, afirma que la gran mayoría ya han sido vacunados y no han presentado incidencias graves: "Algunos han tenido síntomas leves y de malestar, como un resfriado, pero nada grave".

María del Mar López (57 años), auxiliar de enfermería de la Residencia Santa Casilda (Toledo)

María del Mar se puso la vacuna el día 30 de diciembre y asegura que notó bastante menos reacción que cuando se puso la de la gripe, por ejemplo: "Me la pusieron sobre las 16:00 y a las 21:00 horas empecé a notar molestias en el brazo, en el lugar donde te la administran y alrededor, se me puso un poco rojo. Este dolor en el brazo me duró sólo tres días y el que me dio con la vacuna de la gripe, un mes".

Asegura que al día siguiente de recibir la dosis, empezó a tener náuseas, escalofríos y dolor muscular -por lo que se tuvo que tomar algún analgésico-, pero que esos síntomas desaparecieron un día después: "Notas como escalofríos, pero te pones el termómetro y no tienes fiebre. Es como una sensación de querer estar en la cama, como cuando estás con un resfriado".

Respecto a sus compañeras, explica que todas han tenido síntomas parecidos a los suyos -dolor, escalofríos y molestias-, aunque una sí experimentó un ligero temblor en una mano que duró unos 15 minutos: "A todas se les pasó al poco tiempo. Los que no han tenido síntomas han sido los residentes".

Asimismo, anima a todo el mundo a vacunarse: "Para mí, fue un día especial e, incluso, me emocioné. Los que hemos vivido esto del coronavirus más de lleno, lo sabemos. Han muerto miles de personas y cuando ves que te estás vacunando, piensas que ya todo puede acabar".

¿Qué efectos secundarios han tenido quienes ya han recibido la segunda dosis?

En España, han empezado a recibir la segunda dosis de la vacuna de Pfizer este lunes 18 de enero y todavía no hay registro de efectos.

Sin embargo, en EEUU, hay algunos testimonios de profesionales sanitarios a los que ya se le ha administrado. Es el caso de Joy Henningsen, radióloga en un centro médico de Alabama, que hizo un seguimiento de los efectos adversos que había experimentado tras la segunda dosis y lo publicó en el medio digital Business Insider.

Henningsen, que recibió la primera dosis el 17 de diciembre y la segunda el 7 de enero, relató su experiencia y determinó que los efectos secundarios se hicieron más patentes después de la última inyección.

Tras la primera dosis

Asegura que apenas sintió la inyección, experimentó un dolor "muy sutil" en el brazo, que le duró hasta un día después: "No tuve síntomas que impactasen en mi vida ni en mis actividades de ninguna manera".

Tras la segunda dosis

Henningsen asegura que no tuvo reacción inmediata al poner la segunda vacuna, pero que seis horas después comenzó a sentir una sensación de malestar a la que siguieron dolores musculares leves y dolores en la zona del pinchazo.

Un día después de recibir la segunda dosis, afirma haberse despertado con fiebre, escalofríos e insomnio seguido de un ligero dolor de cabeza. Todos los síntomas se mantuvieron durante ese día.

Dos días después de la inyección, se despertó sudando y nuevamente con escalofríos, pero la fiebre y el dolor de cabeza habían desaparecido. Al tercer día desde la administración de la segunda dosis, ya se sintió completamente normal y sin ningún síntoma.

La radióloga explica que todos los efectos secundarios que experimentó fueron muy leves y "un precio muy bajo a pagar por la protección contra la Covid-19. Creo que la incomodidad temporal no debería ser un impedimento para recibir la vacuna, y sé que estos síntomas son una señal de un sistema inmunitario robusto y que mi cuerpo se está preparando para combatir el coronavirus, exactamente lo que se supone que debe hacer".

Efectos secundarios de la vacuna de Pfizer-BioNTech, según la EMA

La vacuna Comirnaty, desarrollada por las farmacéuticas Pfizer y BioNTech fue aprobada el pasado 21 de diciembre de manera oficial en la Unión Europea y comenzó a administrarse a la población a partir de esa fecha. A España llegó el domingo 27 de diciembre y fue Araceli Hidalgo -residente de un centro de mayores de Guadalajara- la primera en recibirla, siendo también la que primero recibirá la segunda dosis el 18 de enero.

Según la Agencia Española del Medicamento, la vacuna está recomendada en personas mayores de 16 años y se tiene que administrar en dos dosis con, al menos, 21 días de diferencia entre ellas. La mayoría de los efectos secundarios asociados son leves o moderados. El documento de la Agencia Europea del Medicamento sobre la vacuna los divide en varios grupos en función de la frecuencia con la que se dieron en los ensayos clínicos.

Muy comunes (afectarían a más de 1 de cada 10 personas)

Dolor e hinchazón en el lugar de la inyección

Cansancio

Dolor de cabeza

Dolor muscular

Dolor en las articulaciones

Escalofríos y fiebre

Comunes (afectarían hasta a 1 de cada 10 personas)

Enrojecimiento en el lugar de la inyección

Náuseas

Poco comunes (afectarían hasta a 1 de cada 100 personas)

Inflamación de los ganglios linfáticos

Sensación de mal cuerpo

Dolor en las extremidades

Insomnio

Picazón en el lugar de la inyección

Frecuencia rara (afectarían hasta a 1 de cada 1.000 personas)

Caída facial temporal de un solo lado: parálisis de Bell

Frecuencia desconocida (no se puede estimar a partir de los datos disponibles)

Reacción alérgica grave

Efectos secundarios de la vacuna de Moderna, según la EMA

La vacuna de la farmacéutica Moderna fue aprobada por la Comisión Europea el pasado 6 de enero, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento al considerarla "segura y efectiva".

Se debe administrar en dos inyecciones con 28 días de diferencia entre ellas, alcanzando la máxima protección 14 días después de la segunda dosis, unos plazos que la EMA establece como estrictos porque es el único esquema demostrado en los ensayos que confirmaron la eficacia de la vacuna.

La mayoría de efectos secundarios son de carácter leve o moderado, según el documento de la AME sobre la vacuna, y se dividen -al igual que en la vacuna de Pfizer- en cinco grupos en función de la frecuencia de los mismos.

Muy comunes (afectarían a más de 1 de cada 10 personas)

Hinchazón en la axila

Dolor de cabeza

Náuseas

Vómitos

Dolor muscular

Dolor en las articulaciones y rigidez

Dolor o hinchazón en el lugar de la inyección

Sensación de cansancio, escalofríos y fiebre

Comunes (afectarían hasta a 1 de cada 10 personas)

Erupción, enrojecimiento o urticaria en el lugar de la inyección

Poco comunes (afectarían hasta a 1 de cada 100 personas)

Picazón en el lugar de la inyección

Frecuencia rara (afectarían hasta a 1 de cada 1.000 personas)

Caída facial temporal de un solo lado: parálisis de Bell

Hinchazón de la cara: puede ocurrir en pacientes sometidos a tratamientos cosméticos faciales con inyecciones

Frecuencia desconocida