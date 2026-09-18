La DGT estrena los límites de velocidad variables: así es la nueva medida de Tráfico

El próximo 1 de octubre, la Dirección General de Tráfico (DGT) introducirá nuevas normativas en su reglamento general. Una de las más destacadas tiene que ver con los límites de velocidad establecidos en las carreteras, y es que a partir de esta nueva reglamentación, el tope de circulación ya no será fijo.

En concreto, la DGT ha iniciado en España la fase de pruebas de una nueva generación de radares que disponen de la capacidad de modificar el límite de velocidad en la vía según las circunstancias.

Por el momento, estos nuevos radares se pondrán en marcha en dos autopistas de Cataluña para adaptar la velocidad máxima a las condiciones de circulación en busca de mejorar la seguridad.

Adiós a los 120 km/h

El nuevo reglamento pondrá en marcha la fase de pruebas de radares donde el límite de velocidad será variable teniendo en cuenta circunstancias como retenciones, presencia de lluvia o niebla, circulación de vehículos de gran tonelaje o incidentes en la calzada.

La iniciativa se desarrollará en las carreteras AP-7 y la AP-2 de Cataluña, donde se colocarán diferentes sistemas tecnológicos que permitirán modificar los límites cuando las circunstancias de la vía lo requieran.

La tecnología combinará cámaras, sensores e inteligencia artificial para analizar el estado de la circulación en tiempo real. Cuando se detecte una situación de riesgo, el límite podrá verse reducido hasta los 100, 80 e incluso 60 km/h.

Por ello, los conductores deberán prestar atención a los paneles luminosos situados sobre la calzada, ya que la velocidad mostrada pasa a ser el límite vigente y su incumplimiento puede conllevar sanciones.

Una medida puesta en marcha en Europa

A pesar de ser una normativa innovadora, lo cierto es que España no es pionera. Los límites de velocidad variables llevan varios años utilizándose en distintos países, especialmente en Europa.

La propia DGT menciona como ejemplos los sistemas utilizados en Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Suecia y Bélgica, entre otros, buscando un objetivo común: reducir la siniestralidad y los accidentes.

¿Se extenderá a otras carreteras?

La novedad será testeada por la DGT durante los próximos meses para comprobar si efectivamente cumple con su función. La intención del organismo es evaluar si la reducción dinámica de velocidad consigue disminuir los accidentes y mejorar la fluidez del tráfico.

En caso de resultados positivos, España podría ampliar su uso a otras carreteras de la península, copiando el modelo de otros países, donde esta medida ya se ha convertido en un habitual de las carreteras.