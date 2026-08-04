Detenido el responsable de quemar siete coches y motos en Vallecas en los últimos meses

Agentes de la Policía Nacional han puesto fin a la oleada de incendios urbanos que durante los últimos meses ha generado una situación muy desagradable para los vecinos del distrito madrileño de Puente de Vallecas.

El operativo de seguridad ha culminado con la detención de un hombre de 44 años y nacionalidad española como presunto autor de un delito de daños por incendio. En total, las autoridades le atribuyen la destrucción intencionada de siete vehículos estacionados en la vía pública (cinco turismos y dos motocicletas), así como la autoría de diversos desperfectos estéticos causados por la irradiación térmica en los coches colindantes y daños materiales directos sobre el mobiliario urbano de la capital.

La compleja investigación policial arrancó durante la madrugada del pasado 20 de febrero, momento en el que se declaró un aparatoso fuego que calcinó por completo cuatro turismos aparcados en la confluencia de las calles Gerardo Diego y Carlos Solé. Semanas más tarde, el 23 de marzo, la alerta se reactivó tras un nuevo ataque intencionado que redujo a cenizas un quinto vehículo en la calle Escritor.

Tras analizar exhaustivamente los indicios y el método empleado, los investigadores lograron establecer un nexo directo entre ambos sucesos y un tercer episodio registrado el pasado 29 de julio, donde el objetivo de las llamas fueron dos motocicletas aparcadas en la avenida de Pablo Neruda.

Perfil reincidente y acción judicial

El cerco sobre el sospechoso se cerró de manera definitiva apenas 24 horas después de su último golpe. El 30 de julio, los agentes lograron su plena identificación y procedieron a su arresto inmediato.

Según han confirmado fuentes próximas a la investigación, el detenido es un residente del mismo barrio donde perpetraba los ataques y cuenta con antecedentes penales por delitos de naturaleza idéntica; en el pasado ya había incendiado otra motocicleta y acumulaba denuncias por amenazar con prender fuego a un local comercial.

Tras finalizar las diligencias policiales, el presunto pirómano fue puesto a disposición de la autoridad judicial el pasado viernes.