Detenido por narcotráfico el jefe de Antidroga de la Guardia Civil de Segovia: ya fue arrestado hace nueve años

El responsable del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Segovia, Miguel Ángel Barbero, ha sido arrestado junto a otras tres personas en una operación relacionada con el narcotráfico.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno han informado que la investigación ha sido dirigida desde Madrid por los servicios centrales de la Guardia Civil, que ha culminado con las detenciones en Segovia.

Las otras tres personas detenidas no pertenecen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El antecedente de 2017

La detención de Barbero se produce más de nueve años después de que fuera también arrestado, en el marco de otra investigación relacionada con el narcotráfico, e investigado por varios delitos, entre ellos tráfico de drogas, pertenencia a banda criminal organizada, cohecho, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir la delincuencia.

Sin embargo, en julio de 2018, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Segovia acordó el sobreseimiento definitivo de las actuaciones.

Barbero retornó a su puesto como jefe del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga de la Comandancia de Segovia, estando al frente de investigaciones y operaciones contra el tráfico de drogas y el crimen organizado en la provincia hasta su detención.

Este caso se suma al conocido el pasado 6 de diciembre de 2025, cuando fue detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid, también en una operación antidroga, por lo que el Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid ordenó su ingreso en prisión provisional.