Detenido un hombre tras matar a su hija mayor de edad e intentar suicidarse en un domicilio en Córdoba

Un hombre ha sido detenido como supuesto autor de la muerte de su hija y después de que intentara suicidarse en un domicilio de la zona de Ciudad Jardín de Córdoba, según han informado fuentes policiales.

El suceso ocurrió la noche de este lunes y, según las citadas fuentes, la fallecida era mayor de edad.

Las primeras hipótesis apuntan a que no se trataría de un caso de violencia vicaria, la ejercida contra los hijos de las parejas o exparejas.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero