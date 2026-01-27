SUCESOS

Detenido un hombre tras matar a su hija mayor de edad e intentar suicidarse en un domicilio en Córdoba

Las primeras hipótesis policiales apuntan a que no se trataría de un caso de violencia vicaria.

ondacero.es | EFE

Madrid |

Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional. | Remitida por Subdelegación del Gobierno

Un hombre ha sido detenido como supuesto autor de la muerte de su hija y después de que intentara suicidarse en un domicilio de la zona de Ciudad Jardín de Córdoba, según han informado fuentes policiales.

El suceso ocurrió la noche de este lunes y, según las citadas fuentes, la fallecida era mayor de edad.

Las primeras hipótesis apuntan a que no se trataría de un caso de violencia vicaria, la ejercida contra los hijos de las parejas o exparejas.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero

