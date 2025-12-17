Detenido un hombre por el asesinato a puñaladas de su madre en un piso en Madrid

Un hombre ha sido detenido en la madrugada de este miércoles tras asesinar presuntamente a puñaladas a una mujer de 49 años en su vivienda de la calle Bravo Murillo de Madrid.

El Samur ha confirmado el fallecimiento de una mujer con múltiples heridas de arma blanca tras el suceso ocurrido en el piso situado en el 265 de la madrileña calle del barrio de Tetuán.

Los hechos ocurrieron al filo de la una de la madrugada y los sanitarios del Samur Protección Civil sólo han podido confirmar la muerte de la mujer ya que cuando han llegado "se encontraba ya en parada cardiorrespiratoria", como ha explicado el jefe de guardia Emilio Benito.

La mujer presentaba heridas en diversas partes del cuerpo como cuello y espalda y tras media hora de maniobras de reanimación se ha certificado su muerte.