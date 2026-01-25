Detenido un hombre de 65 años por la muerte violenta de una mujer en Lleida

Los Mossos d'Esquadra han detenido este domingo a un hombre de 65 años por la muerte violenta de una mujer de 53 en un piso de Lleida. Según ha informado la Policía de la Generalitat en un comunicado, los hechos se han producido en una vivienda situada en la calle Ciutat de Fraga de Lleida. La División de Investigación Criminal (DIC) se ha hecho cargo del caso para esclarecer las causas.

Fuentes cercanas a la investigación, que no concretan cómo ha muerto la mujer, han indicado que se ha tratado de una muerte muy violenta. Según recoge la agencia EFE, ha sido el hombre quien voluntariamente ha acudido a media tarde a la comisaría de los Mossos para comunicar que había matado a una mujer.

Varias dotaciones policiales se han desplazado a la vivienda indicada por el hombre, tras lo que se ha procedido a la detención en comisaría del presunto autor. El hombre, que ha sido detenido esta tarde, se encuentra en estos momentos en las dependencias de la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Lleida.

Minuto de silencio y concentración de rechazo

Ante estos acontecimientos, el ayuntamiento de la ciudad ha condenado la muerte de la mujer y ha decretado tres días de duelo. Tras conocer el suceso, ha emitido un comunicado en el que expresa su "pesar" y en el que "condena rotundamente el feminicidio que se ha producido" este domingo.

El consistorio ha convocado también un minuto de silencio para este lunes a las 12:00 horas en la plaza de la Paeria y una concentración de rechazo, a las 19:00 horas. Durante los dos días siguientes, indica el comunicado, también se guardará un minuto de silencio antes de todos los actos municipales.