Detenidas cinco mujeres por la brutal paliza a Miss Trans Zamora en La Bañeza, León

La Guardia Civil ha detenido a cinco mujeres de entre 18 y 24 años por la agresión a una mujer trans en un establecimiento de ocio nocturno de La Bañeza (León) durante la madrugada del pasado 22 de marzo. A las arrestadas se les atribuyen delitos de lesiones y riña tumultuaria.

La víctima es Bianca Lizbeth Fernández, actual Miss Benavente y Miss Trans Zamora, quien resultó gravemente herida tras la paliza. Según ha trascendido, estuvo a punto de perder un ojo y sufre una fractura de mandíbula que requiere intervención quirúrgica.

Los hechos se produjeron en el interior de un pub, donde varias personas se vieron implicadas en una pelea. Tras recibir el aviso, varias patrullas de la Guardia Civil acudieron al lugar, lograron restablecer la normalidad e identificaron a las implicadas.

La investigación, enmarcada en la operación 'Azadi' y desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de León, ha permitido identificar y detener a las presuntas agresoras. Todas ellas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de La Bañeza en funciones de guardia.

Bianca presentó denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Benavente y denunció también en redes sociales que durante la agresión recibió insultos tránsfobos. Desde el certamen Miss Trans España han subrayado la "extrema violencia" de los hechos y han alertado de la situación que siguen viviendo las personas trans.

Por su parte, la Federación Plataforma Trans España ha exigido que el caso se investigue como un delito de odio.

La agresión ha generado una ola de apoyo a la víctima. Este viernes está prevista una concentración en León, en la plaza Botines, y para este sábado se han convocado otras dos protestas en Madrid y Zamora en rechazo a la violencia y en defensa del colectivo trans.