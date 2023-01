Los detalles de la declaración de la víctima en el caso Dani Alves: "Pocas veces he visto unas palabras tan convincentes"

El brasileño habría violado a la mujer en la discoteca Sutton de Barcelona durante la noche del pasado 30 de diciembre, cuando la joven asegura que el futbolista la agarró "de la cabeza y del pelo", la lanzó contra el suelo y la obligó a hacerle una felación para momentos después pegarle en la cara y cometer la violación.

Las fuentes jurídicas han calificado las palabras de la víctima ante la jueza como "contundentes" y "persistentes", al contrario que la declaración de Dani Alves, que cambió de versión hasta en tres ocasiones: primero afirmó que no conocía de nada a la joven y posteriormente indicó que mantuvieron relaciones "consentidas".

Más detalles de la declaración de la víctima

Mientras la investigación continúa, Manu Marlasca y Luis Rendueles han tenido acceso al original de la declaración de la denunciante. "Pocas veces he visto una declaración tan convincente o contundente", afirma Marlasa, a lo que Rendueles añade que "no tiene ni una sola laguna", al contrario que las versiones de Alves: "Decir que no había visto nunca a la chica es un poco torpe".

"Hay detalles que te hacen ver que es contundente, como en el que afirma que, después de la violación, Alves le ordena que se quede, que sale él primero", cuenta Manu Marlasca, mientras que Luis Rendueles va más allá y afirma que hay detalles "que no son para la galería".

En este sentido, Rendueles cuenta un extracto de la declaración de la víctima: "Hay un momento en el que dice que cree que él eyacula, mira al suelo y ve algo, pero que no puede asegurar que sea semen".

Por último, los dos prevén que si esta presunta violación se convierte en delito confirmado para Dani Alves, al jugador brasileño le podrían caer "entre 4 y 12" años de cárcel.

La última prueba que señala a Dani Alves

Todo esto se suma a las pruebas de las imágenes de las cámaras de seguridad del local, que corroboran la versión de la víctima y apuntan contra Dani Alves. Fuentes jurídicas afirman que en las imágenes se puede ver al brasileño "acosando" a la denunciante, además de confirmar la ausencia de alrededor de 20 minutos de los dos, el tiempo en el que la víctima denuncia que ocurrió dicha violación.

Estas imágenes, junto a las declaraciones ya mencionadas y la posibilidad de fuga que ve la jueza, han sido determinantes para decretar la prisión provisional sin fianza. Por otro lado, los familiares de Alves aseguran que todo es una "pesadilla" y una injusticia, puesto que todos defienden su inocencia.

Además, el entorno más cercano del jugador ha asegurado que cambiarán de abogado tras entender que la actual letrada no ha hecho buen trabajo en su estrategia de defensa.