Se cumplen 100 años de la muerte de Houdini, el ilusionista que convirtió la magia en un espectáculo de masas

Este 31 de octubre se cumplen 100 años de la muerte de Erik Weisz, más conocido como Harry Houdini, considerado el mago más famoso de la historia. Con motivo de este aniversario, Juanjo de la Iglesia ha pasado por los micrófonos de La Brújula para recordar su figura y repasar algunos de los episodios más destacados de su vida.

De la Iglesia ha definido a Houdini como "el primer mago de masas" y ha destacado su habilidad para el marketing. El ilusionista sabía crear una atmósfera de expectación antes de cada actuación, un elemento que, según ha explicado, era clave para llenar los teatros.

En sus inicios, Houdini trabajó como contorsionista y trapecista. Su acercamiento a la magia le llevó a adoptar el nombre artístico de Houdini, en homenaje a un mago francés que había fallecido poco antes de que comenzara su carrera. Este artista galo "tuvo el mérito de llevar la magia de la calle a los teatros y convertirla en un espectáculo artístico", ha explicado De la Iglesia.

El colaborador de La Brújula también ha recordado una de las historias que Houdini contó durante su primer viaje a Inglaterra. Según relataba, el Daily Mirror le había retado a escapar de unas esposas especiales que nunca había visto, tras una hora y media de intentos, consiguió liberarse.

Otro de los espectáculos más recordados de Houdini era su capacidad para hacer desaparecer un elefante. "El juego era con un burro, pero a él se le quedaba pequeño", ha explicado De la Iglesia. Sin embargo, el ilusionista solo mantuvo este número durante una temporada, ya que "mantener un elefante era carísimo".

Su relación con Conan Doyle

La relación de Houdini con Arthur Conan Doyle, autor de Sherlock Holmes, también tuvo momentos de amistad y enfrentamiento. La ruptura llegó después de que la mujer del escritor, que era médium, propusiera al ilusionista invocar a su madre. Durante la supuesta comunicación, comenzó a escribir una carta en la que se dirigía a él como Harry, pese a que ese no era su nombre real. La falsedad de aquella invocación enfadó a Houdini, que decidió poner fin a su relación con el escritor.

El verdadero motivo de su muerte y un peculiar testamento

La muerte del mago llegó precisamente el día de Halloween, una coincidencia que ha alimentado distintas teorías sobre su muerte. En la película sobre su vida, esta se representa durante uno de sus números más conocidos: un truco en el que Houdini debía permanecer encadenado y sumergido en un bidón lleno de agua. Sin embargo, según ha recordado De la Iglesia, la causa de su fallecimiento fue una peritonitis.

La enfermedad se habría desencadenado después de que Houdini recibiera varios puñetazos en el abdomen durante una demostración de resistencia física. El golpe agravó un problema que ya padecía. A pesar de ello, el mago decidió realizar el espectáculo de dos horas que tenía previsto. Al terminar, pidió que lo trasladaran al hospital, donde finalmente murió.

Antes de fallecer, Houdini dejó a su mujer un código que, según había acordado con ella, serviría para demostrar que un médium había conseguido comunicarse con él desde el más allá. Sin embargo, ese mensaje nunca llegó a recibirse.