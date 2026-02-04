Cuánta memoria tiene mi perro: una doctora en biología explica si mi mascota recuerda haber hecho cosas mal y puedo regañarle

La memoria, ese proceso que nos permite codificar, almacenar y recuperar información del pasado, no es algo que solo poseamos los seres humanos. La ciencia ha dado un paso más y, tal y como ha explicado la doctora en Biología Io Almagro en Como el Perro y el Gato, los perros "sí que recuerdan".

Según la doctora, unos investigadores de Budapest han descubierto que los perros tienen "memoria episódica", que es la que hace referencia a recordar momentos del pasado. Por comparar, es como cuando alguien te pregunta qué has desayunado esa mañana y tú recuerdas el momento del desayuno.

Solo recuerdan "hasta un mes"

En el caso de los perros, para acordarse de ese momento, hacen "en su cabeza una representación de lo que estaban haciendo". Si bien, a diferencia de las personas, que recuerdan episodios de su infancia, los perros solo recuerdan "hasta un mes". "No es un porcentaje del 100%, (en referencia a los perros que han participado en el estudio) pero sí un porcentaje significativo", ha detallado Almagro, quien al mismo tiempo ha aseverado que los científicos lo han calificado de "éxito".

Para ejemplificar el resultado descubierto, la doctora ha contado una anécdota que vivió con su perro. Cada día el animal la llevaba hasta donde estaba su coche aparcado, aunque esta lo hubiera cambiado de sitio. El perro se había quedado con el lugar de la primera vez y durante prácticamente un mes repitió el mismo trayecto. "Me quedaba alucinada", ha desvelado.

Por su parte, el veterinario y presentador del programa, Carlos Rodríguez, ha puntualizado que cree que los animales tienen recuerdos "de las cosas que son o muy positivas o muy negativas", pero que del resto no, porque no les provocan nada. Un apunte compartido por Almagro, quien ha indicado que es porque hay "distintos tipos de memoria" y porque el aprendizaje "emocional" es el que se acaba quedando en el cerebro.

Los investigadores han utilizado la técnica 'Do as I do'

Los investigadores de la Universidad de Budapest, para descubrir hasta cuánto tiempo recuerdan los animales, han llevado a cabo "una técnica de adiestramiento", según ha indicado la doctora, conocida como 'Haz lo que yo hago' ('Do as I do', en inglés). Esta táctica consiste en enseñarle al perro a imitar acciones humanas.

"Cuando el perro ha aprendido ese concepto, se le pide que lo repita, pero sin haberle enseñado a repetirla, es decir, es una conducta que el perro ha hecho de forma espontánea", ha señalado en declaraciones a Onda Cero.

Otro aspecto del que han hablado en el programa es sobre hasta qué punto los perros recuerdan si han vivido situaciones de maltrato. "Si hay una experiencia muy negativa, muy adversa, pues el perro evidentemente se queda con eso por adaptación para que no le vuelva a pasar", ha detallado la doctora. Aunque también pasa al contrario, cuando el animal ha vivido algo bueno, pero en ambos casos es porque hay "un hábito y una rutina, es distinto a los recuerdos", ha puntualizado.