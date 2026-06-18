Cuándo empiezan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango y el resto de tiendas

Con las altas temperaturas irrumpiendo con fuerza desde hace ya varias semanas, podemos afirmar que estamos viviendo un verano anticipado. Igual de adelantadas que aparecen las rebajas de verano, uno de los momentos más esperados por los españoles para realizar, si no lo hemos hecho ya, el cambio de armario definitivo.

Las rebajas de verano de 2026 están a punto de comenzar, una oportunidad ideal para realizar las compras atrasadas o adquirir a precios más bajos aquellos productos deseados durante todo el año. Para las marcas, se trata de una campaña crucial para aumentar sus ventas, un motivo de peso por el cual en numerosos establecimientos la campaña de verano se mantendrá hasta principios de septiembre.

Hace ya años que los descuentos se adelantan al mes de julio, al menos por parte de las grandes firmas, y este 2026 no será una excepción. De hecho, las fechas serán muy parecidas a las de ediciones anteriores y, nuevamente, estas ofertas estarán disponibles primero en formato online antes de aterrizar en las tiendas físicas.

Cuándo empiezan las rebajas de verano en Zara y Mango

En el entramado de Inditex, firmas de referencia como Zara, Bershka, Pull&Bear o Stradivarius darán comienzo a sus ofertas en internet a partir del miércoles 24 junio. Por su parte, el desembarco en tiendas físicas se producirá al día siguiente, el jueves 25 de junio.

En el caso de Zara, fiel a su estrategia de fomentar el uso de su app oficial, los descuentos aparecerán primero en su aplicación móvil a las 21:00 horas, y una hora más tarde, a las 22:00 horas, se activarán en la página web.

Para marcas como Stradivarius, Pull&Bear, Lefties, Bershka y Oysho, el adelanto será mayor, estando disponibles a partir de las 19:00 horas en sus respectivas apps oficiales y desde las 20:00 horas en la web. Massimo Dutti, por su parte, adelantará sus ofertas digitales al martes 23 de junio de forma exclusiva para los usuarios inscritos en su newsletter. En tiendas físicas, comenzarán el miércoles 24 de junio.

Por parte de Mango, la firma catalana continuará con su estrategia basada en las ventas privadas, un sistema parecido al de Massimo Dutti. Este acceso anticipado para suscriptores o clientes registrados llegaría el fin de semana del 20 y 21 de junio, adelantándose varios días a Inditex. En cuanto a sus tiendas físicas, todo apunta a que los descuentos estarán disponibles para el público general el próximo lunes 22 de junio.

En otras cadenas de moda como Parfois, se estima que los descuentos aparezcan primero en su web entre la tarde y la noche del miércoles 24 de junio, quedando habilitados en los establecimientos físicos a partir del jueves 25 de junio.