Cristina Pedroche recomienda hacerse donante de leche materna: "Puede ser vital para bebés prematuros o gravemente enfermos"

La presentadora de televisión, Cristina Pedroche, ha compartido un emotivo mensaje en el que revela públicamente que lleva varios meses ejerciendo como donante de leche materna.

Pedroche ha calificado la lactancia como la mejor experiencia de su vida y ha expresado la profunda emoción que le genera saber que el alimento que crea su propio cuerpo puede ayudar a que otros recién nacidos tengan un mejor inicio.

Para ella, cada bote que prepara para el banco oficial representa un vínculo invisible pero real con un bebé al que probablemente nunca llegará a conocer en persona.

Con el objetivo de desmitificar el proceso, Pedroche ha querido aclarar que convertirse en donante no es una tarea complicada y ha explicado detalladamente los pasos a seguir por las voluntarias.

El procedimiento se inicia contactando con el banco de leche correspondiente a cada territorio, cuya red se puede consultar a través de la web de la Asociación Española de Bancos de Leche Materna (AEBLH).

Posteriormente, las candidatas se someten a una entrevista sobre sus hábitos de salud y a una analítica de sangre en el centro, tras lo cual se les facilita un sacaleches y el material necesario.

Adicionalmente ha hecho especial hincapié en que las medidas higiénicas en el hogar deben ser más exigentes que en la lactancia propia, requiriendo el uso de gorro y mascarilla durante la extracción.

Una vez obtenidos los resultados médicos favorables tras unos días, las madres pueden comenzar a donar la cantidad que deseen.

La presentadora ha explicado que el servicio madrileño Milktruck acude directamente a los domicilios a recoger los botes congelados, y ha aclarado que la producción del pecho se adapta a la demanda, por lo que no hace falta que "sobre" leche.

Pedroche ha concluido su comunicado haciendo un llamamiento a todas aquellas mujeres que estén dando el pecho para que se informen y den el paso si se lo han planteado en alguna ocasión.

Estas donaciones resultan fundamentales y vitales para los bebés prematuros o que se encuentran gravemente enfermos en los hospitales cuando la leche de su propia madre no está disponible.

Por último ha cerrado su reflexión definiendo este acto como "un regalo que no se compra, no se envuelve y no lleva nombre. Solo lleva amor.".