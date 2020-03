Sanidad valora si eleva o no la alerta en Madrid y País Vasco

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón , ha explicado las medidas básicas para evitar el contagio por coronavirus y en qué tipo de escenario se encuentra España. Asimismo, ha confirmado que por ahora no se valora suspender eventos y que se plantea un cambio de escenario en Torrejón y País Vasco ante el repunte de contagios locales, así como algunas medidas más extremas de cara a la Semana Santa.

¿En qué fase nos encontramos?

El Ministerio de Sanidad contempla tres posibles escenarios ante el aumento de casos de coronavirus que se han producido en las últimas horas: contención, mitigación y transmisión generalizada.

Fernando Simón ha explicado que actualmente España se encuentra en la Fase 1, también llamada de contención y que por el momento, no se estudia pasar a la Fase 2, de mitigación, porque por ahora se mantienen controlados los grupos identificados y no se contempla la transmisión comunitaria descontrolada ni la entrada masiva de casos importantes.

El problema de pasar a la fase de mitigación es que se impondrían medidas que tendrían un impacto socioeconómico muy importante en el país y serían muy difíciles de asumir por la sociedad. Por esta razón, Simón no contempla cambiar de fase de "manera innecesaria" y menos cuando el sistema sanitario puede hacer frente a los nuevos casos.

Sanidad no descarta aislar zonas de Torrejón de Ardoz

No obstante, Fernando Simón ha dicho que el Ministerio no descarta cambiar más adelante de fase en zonas concretas que sí estén resultando más afectadas por los contagios locales, como Torrejón de Ardoz o el País Vasco. Esto implicaría aislar lugares muy concretos donde no se puedan controlar estos contagios.

Entre las nuevas medidas estaría el cierre de escuelas o el teletrabajo. El experto considera que hay que tener cuidado por todo lo que implicaría a nivel socioeconómico este cambio de fase y que, aunque es cierto que Sanidad no puede retrasarse, tampoco es recomendable adelantarse y aplicar la medida antes de tiempo generando así un impacto que no tenga sentido generar.

"Plantear cierres de escuelas tiene implicaciones sociales importantes porque los niños no se pueden quedar solos en casa. Todo esto hay que valorarlo con mucho cuidado y hay que hacerlo en el momento justo. No es fácil acertar, pero tenemos que intentarlo", ha dicho.

¿Se va a prohibir besar las imágenes en Semana Santa?

Fernando Simón ha explicado que es una de las medidas que tienen sobre la mesa y que se va a valorar, pero que entendiendo las medidas básicas de higiene -lavarse frecuentemente las manos, tratar de no toser a la gente de alrededor o no acudir a determinados eventos si se tiene sintomatología previa- "algunas cosas se pueden dar por sobreentendidas".

Ha dicho que la medida de hacer prohibiciones específicas sobre cosas muy concretas se estudiará, pero siempre será una decisión tomada conjuntamente entre la comunidad afectada y el servicio central.

También ha apelado a la responsabilidad de las personas a la hora de cumplir las medidas de higiene y extremarlas en caso necesario. A partir de ahí, "la gente es consciente de lo que puede o no puede ser un riesgo".

Cancelación de eventos como el 8M

Simón ha explicado que por el momento no se recomienda suspender eventos ya que España se encuentra en la fase de contención. En concreto, sobre el del día 8 de marzo no existe ninguna recomendación específica respecto a su posible anulación, sólo las medidas lógicas de higiene que han de tomarse tanto a título individual como colectivo.

"Pediría a una persona con sintomatología respiratoria que no acudiera a eventos masivos, pero es una recomendación no aplicable únicamente al coronavirus, sino en cualquier otro momento", ha dicho.