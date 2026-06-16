Los consejos de Carlos Rodríguez en Como el perro y el gato para combatir la otitis en mascotas

La llegada del verano hace que se multipliquen los riesgos de que las mascotas sufran problemas de salud relacionados con el agua. Uno de los trastornos más comunes es, sin duda, la infección de oídos, también llamado otitis.

El veterinario y presentador del programa Como el perro y el gato de Onda Cero, Carlos Rodríguez, ha avisado a los oyentes y ha explicado cómo identificar y prevenir esta enfermedad. El experto ha incidido en factores típicos del verano, como pueden ser las piscinas, la playa, la arena, etc. Factores a los que el veterinario se refiere como "predisponentes" para que aparezca la enfermedad.

Para el veterinario, conocer el diagnóstico con rapidez es fundamental para que una posible otitis no sea crónica. Carlos Rodríguez insiste en que aunque la otitis se puede producir por "mogollón de cosas", lo más importante es que los dueños reconozcan los síntomas antes de que empeore.

Cómo identificar la infección de oídos en mascotas

El presentador de Como el perro y el gato detalla que existen formas que evidencian si nuestra mascota tiene una infección de oído.

Sacudidas de cabeza : "Si la mascota sacude la cabeza de forma continua, evidentemente tiene una molestia en la cabeza , lo cual se relaciona con una molestia en los oídos", afirma el veterinario.

: "Si la mascota sacude la cabeza de forma continua, evidentemente tiene una , lo cual se relaciona con una molestia en los oídos", afirma el veterinario. Mal olor : un mal olor de las posibles secreciones que se formen por la otitis.

: un mal olor de las que se formen por la otitis. Rascado frecuente en las orejas : en caso de que existan secreciones que salen del oído, se puede ver además que el animal se rasca detrás de las orejas de forma insistente.

: en caso de que existan secreciones que salen del oído, se puede ver además que el animal de forma insistente. Cabeza torcida: cuando el animal tuerce la cabeza, evita el contacto en la zona superior de su tronco o no quiere ser acariciado es porque tiene dolorida la zona de la los oídos.

Toallitas y secado: el método de Carlos Rodríguez para prevenir la otitis

Para evitar que el agua afecte a los oídos de las mascotas, el veterinario y presentador de Onda Cero propone una rutina de limpieza para cuando el animal sale del agua, tanto en la playa o en la piscina como en sitios húmedos. Todo ello a partir de toallitas especiales para los oídos muy finas para secar la posible zona afectada. "Ponemos la toallita alrededor del dedo, lo metemos en el conducto del oído y, con ese simple movimiento, retiramos el agua", explica Rodríguez. Lo importante es, básicamente, retirar el exceso de agua o arena.

Además, el veterinario concluye tajante contra una práctica habitual, concretamente la de aplicar tratamientos que se guardan en el botiquín de casa por un diagnóstico pasado ya que puede causar el efecto contrario y provocar que la otitis sea crónica. "Aunque vuestro perro haya tenido otitis en otra fase de su vida, no echéis el fármaco, porque puede ser un tipo de otitis diferente", ha concluido Carlos Rodríguez.