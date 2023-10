Un conocido 'streamer' hace un crudo relato del odio en redes: "Hace un mes intenté suicidarme"

Después de varios meses desaparecido de las redes sociales, el streamer Komanche ha regresado con un vídeo en el que impacta con su primera frase: "Me llamó Carlos y hace un mes intenté suicidarme".

Carlos Mauricio Gómez, su nombre real, ha desvelado que desde 2014 tiene diagnosticado un trastorno bipolar y un trastorno maniaco depresivo. Con su éxito en las redes, se vio en un buen momento y dejó la medicación. En 2022 sufrió una campaña de odio que se juntó con otras circunstancias: "Después de unos meses siendo una de los personas más odiadas en internet o al menos así lo sentía yo, me 'funaron' por intentar ligar, y mi principal proyecto no salió. Me diagnosticaron una trombosis muy grave".

A partir de ahí encadenó una serie de malas decisiones: "En lugar de enfrentar mis problemas hui de ellos", confiesa ya que en ese momento decidió hacer un viaje por Europa en el que gastó muchos de sus ahorros pero seguía sintiéndose vacío. El día que llegó su límite fue en Ibiza cuando pasaba unos días junto a otros streamers y sufrieron un robo en el que Komanche perdió su pasaporte.

Confiesa que su cabeza explotó y se volvió "completamente loco". Decidió volver a un hotel a Madrid en el que su situación le llevó a acometer un intento de suicidio sin éxito.

En ese momento decidió regresar a casa de sus padres en El Salvador, dónde estuvo un mes "sufriendo los horrores" de sus trastornos. Ese mes lo pasó encerrado en una habitación de tres por cuatro metros.

"Espero ahora puedan entender el porque de mi retiro en las redes sociales, no ha sido fácil lidiar con todo esto pero ahora gracias a la terapia y los medicamentos me estoy recuperando poco a poco y pronto podré volver a ser el komanche de antes", explica en la descripción del vídeo en el que los comentarios le expresan su apoyo generalizado.