Las compositoras que la historia de la música decidió silenciar: "Tocaban el piano y el arpa porque no exigían gestos bruscos y esfuerzos faciales"

Durante siglos, las mujeres compositoras fueron apartadas tanto de la formación como de los escenarios y, por ende, de los libros de la historia de la música clásica. Nombres como Florence Price, Francesca Caccini o Barbara Strozzi siguen siendo desconocidos pese a su enorme talento.

Las mujeres en la historia de la música han sufrido una tremenda marginación y discriminación profesional. Según explica Miguel Ángel Cajigal en La hora rándom de Julia en la onda, durante mucho tiempo en el mundo artístico las profesiones creativas se consideraban como "indeseables" para una mujer. Ya tenían muy restringido el acceso a otras áreas creativas como la pintura, pero en la música además había un componente social, como conciertos y estrenos en los que tenían que relacionarse con hombres, y eso no estaba bien visto.

Se consideraba que las mujeres tenían un intelecto menor y componer era un trabajo intelectual

A esto hay que añadir que la mitificación del compositor como la cima de la creación intelectual es algo del siglo XIX y en ese siglo se consideraba que las mujeres tenían un intelecto menor. Por tanto, no podían dedicarse a la suma de la intelectualidad que era la composición.

Las tres gigantes de la música que no suenan porque son mujeres son:

Florence Price : compositora estadounidense, primera afroamericana en estrenar obras suyas por una gran orquesta de su país (aunque le costó mucho esfuerzo conseguirlo).

: compositora estadounidense, primera afroamericana en estrenar obras suyas por una gran orquesta de su país (aunque le costó mucho esfuerzo conseguirlo). Francesca Caccini : compositora y cantante, una de las primeras grandes creadoras de ópera de la historia.

: compositora y cantante, una de las primeras grandes creadoras de ópera de la historia. Bárbara Strozzi: "Si conocemos a Vivaldi, deberíamos conocerla a ella". A Vivaldi se "le recuperó" porque hace cien años nadie sabía quién era y hoy es uno de los más escuchados, y a ella todavía "estamos intentando recuperarla".

Si se les negaba retrospectivamente su capacidad para componer, también se les ha negado su espacio en los libros de historia de la música, por lo que se volvieron invisibles. De hecho, las pocas mujeres nombradas tradicionalmente en las historias de la música convencionales eran las esposas de Bach, la hermana y la cuñada de Mozart, las enamoradas de Beethoven y, en todo caso, las divas de la ópera. Ninguna en papeles creativos. Incluso mujeres con papeles destacados en la historia de la música como Cosima Liszt, Clara Wieck (Clara Schumann) o Alma Mahler ocupan más páginas por sus relaciones sentimentales que por su actividad musical.

Su educación era "de adorno": tocar y cantar servía para hacerlas "más deseables"

Por ello, es imprescindible conocerlas y saber los motivos por los que fueron silenciadas. Sakira Ventura es musicóloga y ha hecho una investigación al respecto llamada 'Fuera de programa', en la que esas mujeres son las protagonistas de su trabajo.

La formación que tenían estas mujeres dependía de la clase social, de lo que las familias esperaban de ellas o de lo que se consideraba propio de una mujer. Y de hecho, a principios de siglo, a las mujeres acomodadas se les dio una "educación de adorno", donde aprender a tocar y cantar servía para hacerlas más "deseables en el mercado matrimonial".

La educación musical sirvió para prepararlas para cumplir lo que se esperaba de ellas y no para que se profesionalizaran y, cuando por fin entraron en los conservatorios, lo hicieron en clases separadas de los hombres y limitadas a las materias consideradas femeninas como el canto o el piano: "Esas asignaturas teóricas, las que conducían a la composición, fueron llegando poco a poco, pero ya en el siglo XIX. Y dentro de las aulas se seguía recordando que una compositora nunca sería tomada en serio", explica Ventura.

"Se les recordaba que una compositora nunca sería tomada en serio"

Durante siglos se separó la mente del cuerpo. La mente se asoció a lo masculino y el cuerpo a lo femenino y entonces tocar un instrumento se consideraba una práctica física y por eso se aceptaba que la hicieran las mujeres. Componer, en cambio, era un trabajo intelectual y de creación, y ese terreno se reservó a los hombres. Además, entre los instrumentos había jerarquías: "Se recomendaban el piano y el arpa porque eran domésticos y no exigían gestos bruscos y esfuerzos faciales, y se les desaconsejaban los que no fueran estereotipadamente femeninos".

Actualmente, la situación ha mejorado a nivel legal porque las mujeres hoy en día estudian, componen, dirigen y enseñan sin trabas, pero "donde todavía cuesta y mucho" es en los programas de concierto, donde las obras de compositoras siguen siendo una minoría muy pequeña. "Basta pensar en el concierto de Año Nuevo de Viena, el más importante y visto a nivel mundial, que, desde su creación en 1939, no ha incluido ninguna obra de ninguna compositora hasta el año pasado, lo que es absolutamente vergonzoso porque están privando al público de una música maravillosa y también a las futuras generaciones de compositoras de referentes".

"Las directoras de orquesta tienen más presencia en los meses de marzo y noviembre"

Y no solo las compositoras, sino que las directoras de orquesta "también lo tienen crudo" porque donde más presencia existe de estas profesionales "es en momentos puntuales a lo largo del año, como en marzo o noviembre. En esos dos meses nos acordamos mucho de las compositoras, solistas, directoras y siempre las medianas instituciones se acuerdan de ellas para poder incluirlas en los carteles".