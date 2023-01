Cómo saber si va a nevar en tu ciudad: las condiciones que se deben cumplir, según los expertos

Mucha gente se pregunta por curiosidad cómo pueden saber si va a nevar. Pero averiguarlo no es algo sencillo.

¿Cómo saber si va a nevar?

Primero, hay que saber que la nieve es un fenómeno meteorológico peculiar porque para que se creen los pequeños cristales de hielos que suelen agruparse en copos, se tienen que dar las condiciones concretas de humedad, temperatura, presión, densidad, volumen... Algo que es prácticamente irrepetible.

Cuando los copos de nieve abandonan la nube se encuentran con unas condiciones de la atmósfera libre (humedad relativa, viento, temperatura, …) que también condicionarán su peculiar aspecto final o incluso su propia existencia.

Para saber si va a nevar, la parte fácil es determinar la cota de nieve. Para ello hay varios métodos, como calcular la cota de nieve.

El valor de la cota de nieve es:

COTA (metros) = (100 x Temp-850hp) + (50 x Temp-500hp) + 2100 + ( Altura850hp – 1350)

Si la cota de nieve está por debajo de la localidad no significa que vaya a haber nieve. Eso solo indica que hará el suficiente frío como para que la mayor parte de la precipitación que se recoja en ese punto sea en forma de nieve. Pero el frío no basta, es necesario que haya precipitaciones.

Aunque los movimientos de la atmósfera que se producen de oeste a este en el Atlántico no son capaces de aportar el frío necesario para que tengamos grandes nevadas. Es necesario que haya situaciones muy particulares de la atmósfera que nos aporten frío de verdad.

Si el aire es frío y seco, como normalmente es el que llega a la península procedente de Siberia, solo podrá dejar nieve en cumbres, en laderas abiertas al viento o en alguna zona donde la humedad sea aportada de forma más "local" y reforzada por algún mecanismo de ascenso, quizás en zonas montañosas del litoral y prelitorales mediterráneos (con vientos del este) o hacia el Cantábrico Oriental (viento norte). Si hay alguna borrasca o una bolsa de aire frío en altura favorece el que nieve.

Si las temperaturas son muy bajas, (-10º o –20º) las nevadas no suelen ser importantes porque a esta temperatura, el aire no es capaz de retener mucho vapor de agua y los copos o cristales recién salidos de la nube presenta poca capacidad de unirse, no crecen más y por el viento pueden quedarse flotando en el aire.

Si se da un ambiente húmedo bajo las nubes y que las temperaturas oscilen entre los +2º y los -5ºC, favorecerá la creación de copos de nieve.