Comienza el plazo para pedir la regularización de migrantes de forma presencial: dónde hacer los trámites y requisitos

Este lunes 20 de abril de 2026 comienza el plazo para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular. Complementa así a la vía telemática iniciada días antes, permitiendo a cientos de miles de personas iniciar sus trámites con cita previa en oficinas habilitadas en todo el país.

Para realizar la solicitud de forma presencial, es obligatorio pedir cita previa, ya sea a través de internet o llamando al teléfono 060. Una vez obtenida, los solicitantes pueden acudir a distintos puntos habilitados por la Administración: 30 oficinas de la Seguridad Social abiertas de lunes a viernes de 16.00 a 19.00 horas; 371 oficinas de Correos en capitales de provincias o ciudades de más de 50.000 habitantes abiertas de lunes a viernes de 8.30 a 17.30 horas y cinco oficinas de Extranjería en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia en horario de 16.00 a 19.00 horas.

Qué requisitos se deben cumplir para acceder a la regularización

En cuanto a los requisitos, podrán acogerse a esta regularización quienes ya estuvieran en España antes del 1 de enero de 2026 y puedan demostrar una permanencia continuada de al menos cinco meses en nuestro país. Además, es imprescindible no tener antecedentes penales.

Junto a estos criterios básicos, los solicitantes deben cumplir al menos una condición adicional, como disponer de una oferta de trabajo, tener vínculos familiares en España o encontrarse en situación de vulnerabilidad. Además, en algunos casos será necesario presentar un informe de vulnerabilidad certificado por una ONG acreditada por el Gobierno como colaboradora en materia de extranjería.

También será necesario presentar documentación que acredite la estancia en el país, como el empadronamiento, contratos o certificados oficiales, además del pasaporte y los antecedentes penales del país de origen.

El proceso estará abierto hasta el 30 de junio y permitirá obtener un permiso de residencia y trabajo de un año, con posibilidad de renovación. Sin embargo, en los primeros días ya se han detectado dificultades como la saturación del sistema y largas colas para conseguir documentos, así como estafas relacionadas con la venta ilegal de citas previas, que en realidad son gratuitas.

Esta regularización extraordinaria es una de las más amplias en España en las últimas décadas y busca integrar a personas que ya viven en el país, facilitando su acceso al empleo formal y a derechos básicos como la sanidad o la protección social.