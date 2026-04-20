Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Primer día de cita presencial para la regularización de inmigrantes"

La presión sobre Trump para ampliar la tregua con Irán, el inicio del proceso de regularización de inmigrantes en España y un trágico suceso en Luisiana centran la actualidad. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

Negociaciones tensas para ampliar el alto el fuego con Irán

Lo primero es que el tiempo vuelve a echársele encima a Trump. Porque el miércoles se acaba el alto el fuego actual y quiere un nuevo acuerdo. Si no para alcanzar la paz definitiva sí al menos para ampliar la tregua. Las negociaciones acumulan ya varios días de retraso. Iban a ser ayer domingo, luego se habló de hoy y finalmente se apunta a que podrían ser mañana martes.

Trump ya ha enviado a una delegación a Islamabad. Pero no se sabe si acabará habiendo reunión con una delegación iraní porque lo último es que el régimen sostiene que no enviará a nadie a Pakistán, que es el país que sigue mediando en este conflicto, si antes EEUU no acaba con el bloqueo naval de Ormuz. El suyo. Porque el viernes Irán anunció que lo reabría y finalmente lo volvía a cerrar ya atacar buques ingleses y franceses justificándolo en que EEUU no reabría el estrecho.

Teherán e Islamabad están a algo más de dos horas de vuelo así que todavía puede ocurrir cualquier cosa. Trump ha enviado finalmente a su vicepresidente JD Vance aunque en el primer listado de negociadores que había dado el propio presidente de EEUU no estaba incluido. Él se centraba en quienes lograron cerrar la tregua en Gaza y fracasaron en Ucrania. Su negociador jefe y mejor amigo Steve Witkoff y su yerno Jared Kashner.

Inicio de la regularización de inmigrantes en España

Una de las imágenes del día va a ser sin duda la de las colas en los centros de Extranjería, Seguridad Social y oficinas de Correos, lugares en los que los inmigrantes van a poder solicitar la regularización de su situación una vez tengan todos los documentos necesarios. La acreditación de haber estado al menos cinco meses en nuestro país antes del 1 de enero y el certificado de que carecen de antecedentes penales.

A menos de un mes de las elecciones andaluzas la candidata socialista María Jesús Montero se ha deshecho en elogios hacia Pedro Sánchez por aprobar esta regularización.

Montero por cierto que tiene hoy cita en el Senado porque el PP -todo vale en precampaña- la ha citado para hoy en la Comisión de investigación sobre los contratos de la SEPI. Esta es otra porque la Koldo ya estaba completa. Le van a preguntar por los rescates realizados por esa empresa pública durante la pandemia. A poco que se lo proponga Montero con su locuacidad hoy los senadores no duermen en casa.

Tragedia en Luisiana con ocho menores asesinados

La policía de Luisiana ha confirmado que el sospechoso del asesinato de los niños en la localidad de Shreveport era el padre de 7 de los 8 niños. También han confirmado la identidad del agresor: Es Shamar Elkins, de 31 años. Según apuntan medios estadounidenses, es un veterano de guerra con problemas mentales.

Por esa relación de parentesco lo primero que ha dicho la policía local es que podría ser una disputa doméstica. Lo que ha contado el alcalde de la localidad que el asesino podría tener una relación con una o con las dos mujeres que han resultado heridas. De momento, lo que se sabe es que los niños tenían entre 1 y 14 años. Y que hay dos mujeres en estado crítico y un adolescente herido fuera de peligro.