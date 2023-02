Las claves de la nueva ley de bienestar animal: qué debes saber si tienes mascota

El Congreso de los Diputados ha aprobado la ley de bienestar animal que había abierto una nueva brecha entre los socios de Gobierno PSOE y Unidas Podemos a cuenta de los perros de caza. Ahora la ley será llevada al Senado para continuar con su tramitación.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se ha mostrado orgullosa porque nuestro país tenga por primera vez una ley que sirva "de paraguas de protección" que "empezará a terminar con la impunidad de la que han gozado los maltratadores".

Además, respecto a la reforma del Código Penal, Belarra alega: "Es un orgullo para mi ser ministra de un país que ama a los animales y los cuida y es mi voluntad, hoy y mañana, trabajar por su protección y bienestar". Según ha explicado conseguirá que se vea agravado el comportamiento de los "desalmados" que emplean la violencia contra los animales como instrumento para contra las mujeres.

Claves de la nueva Ley de Bienestar Animal

Uno de los puntos clave dentro de la Ley de Bienestar Animal es el endurecimiento de las penas por maltrato. Un abandono podría costar entre 500 y 10.000 euros de multa, la cual aumentaría en función de las circunstancias en las que se cometiese este acto. De considerarse 'grave', este hecho podría ser sancionado con multas de entre 10.001 y 50.000 euros, mientras que si es 'muy grave', la sanción sería de 50.001 a 200.000 euros.

La Ley de Bienestar Animal, que creará una Estadística Nacional de Bienestar Animal para contar con datos oficiales de abandonos, adopciones y maltrato, también incorpora otras medidas:

Animales de compañía

Solo en nuestro país hay alrededor de 29 millones de animales domésticos conviviendo en distintos hogares españoles. Por ello, era necesario regular sus cuidados mediante una serie de normas:

Esterilización de mascotas: para intentar reducir la cría descontrolada y futuros abandonos, la normativa establece la obligatoriedad de esterilizar a todas las mascotas que habiten fuera del interior de las viviendas.

para intentar reducir la cría descontrolada y futuros abandonos, la normativa establece la obligatoriedad de esterilizar a todas las mascotas que habiten fuera del interior de las viviendas. Identificación de animales de compañía: de esta manera se pretende crear un listado que establezca qué animales pueden convivir con personas y cuáles no.

de esta manera se pretende crear un listado que establezca qué animales pueden convivir con personas y cuáles no. Obligatoriedad de supervisión: los animales de compañía no pueden estar más de tres días consecutivos sin vigilancia.

los animales de compañía no pueden estar más de tres días consecutivos sin vigilancia. Prohibición de la comercialización de perros, gatos y hurones en tiendas de mascotas: desde la entrada en vigor de la Ley, las tiendas dispondrán de un plazo de 12 meses para finalizar la venta de estos animales.

desde la entrada en vigor de la Ley, las tiendas dispondrán de un plazo de 12 meses para finalizar la venta de estos animales. Regulación de la cría de animales: solo podrá ser ejercida por criadores registrados y profesionales.

solo podrá ser ejercida por criadores registrados y profesionales. Sacrificio cero: se prohíbe acabar con la vida de animales de compañía sin que exista una causa debidamente justificada como podrían ser, motivos sanitarios.

se prohíbe acabar con la vida de animales de compañía sin que exista una causa debidamente justificada como podrían ser, motivos sanitarios. Vacunación: será obligatorio para todas las mascotas para protegerlos de enfermedades.

será obligatorio para todas las mascotas para protegerlos de enfermedades. Uno de los puntos más polémicos se ha originado ante la norma que dicta que todas las personas que quieran tener un perro, deberán realizar un curso previo, mientras que aquellos que ya sean dueños de uno, tendrán un plazo de dos años para realizarlo.

Al mismo tiempo, la ley deroga la lista de los perros más peligrosos y la sustituye por una evaluación de sociabilidad para los más grandes. También quedará prohibido dejarles solos durante más de 24 horas. Es importante destacar que quien quiera tener cachorros deberá inscribirse en el Registro de Criadores de Animales de Compañía. De no hacerlo, podrían enfrentarse a una sanción económica de entre 500 y 1.000 euros.

Animales salvajes

El Ministerio de Derechos Sociales prohibirá el uso de animales salvajes en espectáculos públicos como los circos, una medida que previamente ya ha sido tomada por otras ciudades españolas. Finalmente, se transformarán los delfinarios y zoológicos en centros de recuperación animal.

Los perros de caza quedan fuera de la ley

La ley del bienestar animal ha supuesto un nuevo enfrentamiento en el Gobierno a cuenta de la inclusión o no de los perros de caza en el amparo de esta ley. El PSOE se mostraba en contra y Unidas Podemos se negaba a apoyarla si no se tenía en cuenta a estos animales dentro del texto, sin embargo, no ha sido hasta unas horas antes cuando la formación morada anunció su cambio de posición, por lo que finalmente estos animales han quedado excluidos.