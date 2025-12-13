Un cirujano plástico ingresa en prisión acusado de agredir sexualmente a una paciente durante una operación

Un cirujano plástico ha ingresado en prisión tras ser detenido por la Policía Nacional como presunto autor de una agresión sexual a una paciente. Los hechos han ocurrido en el transcurso de una cirugía mamaria en el hospital privado IMED Virgen de la Fuensanta en Murcia.

Según ha indicado el centro médico, la agresión tuvo lugar el pasado jueves 4 de diciembre, cuando dos enfermeras observaron comportamientos anómalos por parte del cirujano en el quirófano. El hombre fue grabado por las dos enfermeras con su teléfono móvil, que comunicaron los hechos a la dirección del hospital.

El hospital asegura que ha denunciado los hechos ante la Policía Nacional, mostrando su total apoyo a las profesionales que detectaron este comportamiento delictivo. IMED insiste en que mantiene una colaboración absoluta con las autoridades y con la justicia con el fin de esclarecer los hechos. Así las cosas, ante la gravedad de lo ocurrido, el grupo médico está estudiando personarse en la causa.

Prisión provisional, comunicada y sin fianza

El sospechoso actualmente se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza y está siendo investigado como presunto autor de un delito de agresión sexual. La titular del Juzgado de Molina de Segura (Murcia), según informa La Sexta, citó en calidad de testigos a las dos enfermeras que presenciaron lo ocurrido durante la intervención quirúrgica.

Por su parte, el centro médico asegura que el detenido alquiló un quirófano para realizar la intervención a una paciente de su consulta privada de Alicante y que no pertenece al equipo médico de IMED Hospitales.