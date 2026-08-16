Ceuta activa un frente vecinal para recuperar la normalidad tras la crisis en la frontera

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha acordado este sábado con representantes de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos y de una quincena de entidades vecinales la creación de un grupo de trabajo permanente para seguir de cerca la situación de las barriadas tras la crisis fronteriza del pasado 30 de julio.

Durante una reunión de trabajo en la que también han participado el vicepresidente primero, Alejandro Ramírez, y los consejeros Alberto Gaitán, Nabila Benzina y Nicola Cecchi, además de la viceconsejera Mina Mohamed, Vivas ha trasladado a los representantes vecinales la necesidad de afrontar la situación con "unidad, firmeza y templanza", sin perder la compostura y desde la serenidad y la responsabilidad.

El presidente ha informado asimismo de las gestiones realizadas para reforzar los medios en la frontera del Tarajal, entre ellas la petición de contar con presencia de Frontex y la necesidad de agilizar la tramitación de los expedientes de devolución, medidas que, según ha señalado, deben contribuir a avanzar hacia la normalización de la situación.

Canal directo de comunicación y coordinación entre Ceuta y el movimiento vecinal

El encuentro ha servido además para establecer un canal directo de comunicación y coordinación entre la Ciudad Autónoma y el movimiento vecinal, con el objetivo de conocer de primera mano las necesidades y preocupaciones de los distintos barrios y facilitar una respuesta más rápida ante los problemas que puedan surgir.

Entre los asuntos abordados han figurado la prestación de servicios públicos esenciales, especialmente los relacionados con la limpieza y el mantenimiento urbano, así como las demandas vecinales en materia de seguridad, una de las principales preocupaciones trasladadas por los representantes de las barriadas después de los acontecimientos registrados durante las últimas semanas.

El nuevo grupo de trabajo permitirá realizar un seguimiento continuo de la situación y reforzar la colaboración entre la Administración local y las asociaciones vecinales mientras se prolongue la situación de excepcionalidad.

Ceuta ha vinculado el regreso a la normalidad a la resolución de las consecuencias derivadas de la entrada masiva e irregular de personas por la frontera del Tarajal el pasado 30 de julio, en una jornada que provocó una grave alteración de la situación en la ciudad.

Ceuta refuerza la vigilancia sanitaria y ambiental

La Ciudad Autónoma de Ceuta ha activado un plan extraordinario de refuerzo sanitario y ambiental ante la permanencia en la ciudad de miles de personas tras la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio, según ha informado el Gobierno ceutí.

Un dispositivo que contempla nueve líneas de actuación e incorpora un nuevo médico de Salud Pública y más de un centenar de trabajadores para intensificar las labores de limpieza, saneamiento y control ambiental.

El plan, coordinado por las consejerías de Sanidad y Servicios Sociales y de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, tiene como objetivo reforzar la vigilancia epidemiológica y la prevención sanitaria, así como detectar de forma temprana posibles riesgos para la salud pública derivados de la situación generada en la ciudad tras la entrada masiva de personas.

Uno de los principales focos de actuación será la vigilancia de las enfermedades de declaración obligatoria (EDO), además del seguimiento de enfermedades emergentes y reemergentes que puedan suponer un riesgo para la población.

También se han intensificado las medidas específicas de vigilancia, detección y control de la tuberculosis, incluyendo el estudio y seguimiento de contactos cuando sea necesario.