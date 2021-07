César Carballo carga duramente contra los negacionistas del COVID-19: "Luego los vemos en los hospitales y llegan las sorpresas"

Un multitudinario grupo de negacionistas de la pandemia y de la vacuna contra el coronavirus ha organizado otra nueva protesta que ha indignado a los profesionales sanitarios. Entre ellos se encuentra César Carballo, médico ‘urgenciólogo’ que ha compartido su opinión en laSexta Noche, apuntando que "llevamos un año y medio escuchando lo mismo, y desgraciadamente luego los vemos en los hospitales y llegan las sorpresas”. Y lo cierto es que la mayoría de las personas contagiadas y fallecidas por Covid-19 durante esta quita ola son personas de entre 50 y 60 años que no estaban vacunadas porque habían decidido no hacerlo.

"No lo reconocen hasta que ya es demasiado tarde, y deben de pensar 'madre mía, en la que me he metido' cuando pasan por la UCI o desgraciadamente también fallecen", ha apuntado el doctor que, una vez más, se ha mostrado contundente en este aspecto: "Sabemos que las vacunas salvan vidas, y lo estamos viendo a diario".

La vacuna salva vidas

Acto seguido, Carballo compartía el caso de una mujer negacionista que ha fallecido en Argentina a causa de la Covid-19 e, inmediatamente después, exponía un claro ejemplo que evidenciaba la utilidad de las vacunas. Según ha relatado este médico de urgencias, hace unas semanas pudo dar el alta a una mujer vacunada de 95 años que había contraído el virus: "Estaba infectada, pero bien vacunada. Le dimos el alta, lo que antes era raro; siempre se complicaba, había una imagen rara en la radiografía o solían ingresar".

Además, César Carballo ha recordado que "en el NHS británico han estimado que han salvado más de 15.000 directas por la vacunación”, motivo por el que de nuevo iteraba: "La vacuna salva vidas, y la doble vacunación salva más vidas. Tenemos que 'doblevacunar' lo más rápido posible".