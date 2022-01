Caso Marta del Castillo: las incógnitas sobre la muerte y asesinato 13 años después

Trece años después, se sigue sin saber dónde está Marta del Castillo y qué pasó en aquel piso de León XIII aquel 24 de enero de 2009. Tal es la confusión que se han dado hasta dos verdades jurídicas diferentes y siete versiones distintas del autor confeso.

El 2021, como lo ha definido la madre de Marta del Castillo, Eva Casanueva, fue 'una montaña rusa' por el 'cúmulo' de noticias en torno al caso de su hija, según informa el diario ABC. El 2022 no se espera menos movido, principalmente por tres incógnitas que quedarán resueltas: la investigación del hermano de Carcaño, el juicio del 'Cuco' por mentir y el informe de los móviles, tan esperado.

Eva Casanueva: "Este individuo es un hombre con suerte, es intocable"

La última versión de Miguel Carcaño sobre lo que ocurrió la noche del 24 de enero dice que fue su hermano Francisco Javier Delgado quien golpeó a Marta con la culata de su pistola al intermediar en una pelea entre ambos por los impagos de la hipoteca sobre el piso de León XIII.

Miguel y su hermano tenían un problema con la hipoteca

Los padres de Marta pusieron en manos de la Justicia los papeles que demostraban que Miguel y su hermano tenían un problema con la hipoteca y la documentación que corroboraría que falsificaron papeles para conseguir dicho dinero.

El juez instructor y el fiscal no creen a Carcaño y, tras confirmar la Policía que los papeles apuntaban a una posible falsedad documental, archivó la causa porque que existiera un motivo para la discusión no significa que esa se produjera la noche del 24 de enero ni que el hermano golpeara a Marta mortalmente.

La familia ha recurrido la decisión del juez ante la Audiencia.

Lo más importante para la familia de Marta es saber dónde está el cuerpo

La familia se agarra al informe pericial encargado por el juez a un experto informático para que desvele si es posible, a través del análisis de los datos ocultos en los móviles de Miguel Carcaño y de los datos "crudos" de las compañías telefónicas de los terminales de los otros protagonistas de este crimen, incluido el de la víctima, todos los movimientos de la noche del 24 de enero.

El informe se está ultimando, según ha podido saber ABC, para entregarlo al juez Álvaro Martín.

¿Qué se busca en el teléfono?

En el teléfono el juez busca la reconstrucción de los movimientos que los investigados realizaron la noche del 24 de enero de 2009 y las horas posteriores. El juez acordó también requerir a las compañías telefónicas para que informen sobre si conservan datos telefónicos "crudos" de los teléfonos de Miguel Carcaño, de Marta, de Javier Delgado, de la novia de éste, de Francisco Javier García, alias el Cuco, y de su amigo Samuel Benítez, absuelto también en el juicio.

Esta línea de investigación ha sido alentada incluso por el propio Carcaño en la enésima carta enviada, en esta ocasión, a la abogada de la familia, Inmaculada Torres, donde vuelve a incriminar a su hermano Javier Delgado, una acusación que mantiene desde 2013 tras numerosos cambios en su versión de los hechos.

"Ya terminó hace muchos años el tiempo de mentir para encubrir a mi hermano. Yo sólo puedo relatar lo que realmente sé, del resto solamente mi hermano tiene las respuestas", asevera Miguel desde la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), donde cumple la condena de 21 años y tres meses de prisión por el asesinato de Marta del Castillo.

Ocho años manteniendo la versión de que su hermano mató a la joven

Miguel Carcaño lleva ocho años manteniendo la versión de que su hermano mató a la joven de varios golpes con la culata de una pistola y que todo se desencadenó por el impago de la hipoteca del piso donde se produjo el asesinato, y por el encubrir un delito de falsedad documental y estafa, algo a lo que la familia se agarró para presentar una nueva denuncia en el juzgado que investiga el caso.

El caso acogerá este año un nuevo juicio. El del Cuco, y su madre, Rosalía García Marín, acusados de un delito de falso testimonio por haber mentido supuestamente en el juicio celebrado en el año 2011 y en el que el entonces menor fue condenado a tres años de internamiento por encubrimiento en el asesinato de Marta.

Desde su condena, Miguel Carcaño ya ha cumplido más de una cuarta parte de la misma, y tras la petición de permisos que le fueron denegados, no ha vuelto a solicitarlos, probablemente porque no se les va a conceder ya que no ha demostrado arrepentimiento por el asesinato ni ha colaborado para encontrar el cadáver.

Búsquedas infructuosas del cuerpo de la joven

Atrás quedan búsquedas infructuosas del cuerpo de la joven como consecuencia de las numerosas versiones dadas por el asesino confeso, desde el río Guadalquivir a varias fincas situadas en La Algaba, Brenes, Utrera y otras localidades.

Los padres de Marta, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, no esperan mucho de este juicio, ni del 'Cuco' ni de Carcaño. Aunque sí es cierto que cada nueva oportunidad que la Justicia conceda la esperan para que se produzca lo que quieren, que no es otra cosa que conocer "la verdad", sobre lo qué pasó y sobre el paradero del cuerpo de su hija.