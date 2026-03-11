22 años de los atentados en madrid

La Casa Real recuerda a las víctimas del terrorismo el 11M: "Su dignidad nos une como sociedad en defensa de la libertad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha señalado la fecha en una publicación en redes en la que ha reiterado su "compromiso con la memoria, la justicia y la convivencia".

Agencias

Madrid |

Imagen de archivo de un homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004, en el Bosque del Recuerdo/ EFE/Luca Piergiovanni
La Casa Real ha recordado este miércoles a las víctimas del terrorismo en el día europeo que las conmemora y en el 22º aniversario del atentado en Madrid en el que fallecieron 193 personas, trasladando todo su "cariño y apoyo".

"Hoy, 11 de marzo, recordamos a las víctimas del terrorismo. Su memoria permanece viva y su dignidad nos une como sociedad en la defensa de la libertad, la justicia y la convivencia", ha señalado la institución en una publicación en la red social 'X'.

Ha concluido el mensaje conmemorativo al mayor atentado de la historia de España transmitiendo todo su "respeto, cariño y apoyo" a las familias de los afectados por ataques terroristas.

Asimismo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha señalado la fecha en una publicación en la misma red social en la que ha reiterado su "compromiso con la memoria, la justicia y la convivencia".

"Siempre en nuestro recuerdo las 193 vidas que nos fueron arrebatadas hace 22 años, en el peor atentado terrorista de nuestra historia", ha compartido el líder del Ejecutivo en la publicación que ha rematado con la frase "paz y democracia".

