Carlos Rodríguez estalla contra los centros de protección a mujeres maltratadas que no las permiten llevar a sus mascotas: "Incompetentes"

Carlos Rodríguez explica que esta mañana les ha llegado un mensaje de una persona contando la historia de una oyente del programa que había sufrido "una de esas aberraciones que el ser humano sigue cometiendo". Esta oyente participó en un concurso del programa hace cuatro años y en su intervención habló de su gata. El presentador cuenta que en mitad del episodio traumático vivido por esta mujer, el hombre que la estaba maltratando la amenazaba con hacer daño a su gata.

Debido a esto, Rodríguez ha cargado contra los responsables públicos por no darse cuenta "de una puñetera vez" de la importancia de luchar contra el maltrato animal porque, según los datos de los últimos estudios, "hasta un 88% de los hijos de la Gran Bretaña que maltratan animales, no es que tengan la posibilidad de que luego hagan daño a las personas, es que se lo hacen. [...] Son maltratadores en potencia".

Pero, no se ha quedado ahí, porque la persona que ha enviado este mensaje también ha querido denunciar que la mujer maltratada se encontraba en un centro de protección en el que no le habían dejado llevarse a su mascota: "En este país, si te haces viejo y tienes mascota, te vas al geriátrico, pero sin la mascota. Si te machacan a hostias y te machacan la vida y tienes un gato, el gato no lo puedes meter en la casa a la que vas".

"Yo entiendo que aún en este país hay mucha gente a la que le gusta la gente, los toros, la caza, pero cada vez hay más porcentaje de la población que odia el maltrato y que quiere a los animales. Si los que estáis en cargos no os dais cuenta, es un dato más de vuestra incompetencia global. España está como está, pero no por el PSOE, sino por el PSOE, por el PP, por el otro, por el maroto y el de la moto. Porque sois todos unos incompetentes".