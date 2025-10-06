La cantidad de dinero a partir de la que los ricos "empiezan a tener problemas serios"

El director de Forbes, Andrés Rodríguez, se ha pasado por el podcast de Ac2uality, el medio de información español más grande de Tiktok, donde ha dejado muchos titulares que están dando que hablar. Uno de los temas que ha tratado con las periodistas es la cantidad de dinero a partir de la cual "una persona empieza a tener problemas serios". "A partir de un cierto nivel de dinero, todo son problemas", ha señalado.

Rodríguez ha asegurado que "a partir de tres millones de euros la persona empieza a tener problemas serios". Según "un estudio" que leyó "hace poco", ya que la persona encontrará dificultades a la hora de gestionarlo, presión por la cantidad que posee... Y ha puesto como ejemplo que a alguien le toque "mucho" dinero en la lotería: "Vas a tener la sensación de que las personas nuevas que conozcas no te hablan con naturalidad", ha aseverado.

Aunque el director de Forbes también se ha referido a los "problemas" a los que se enfrentan las personas de menor clase social "hasta llegar a un mínimo de dinero". "Si no tienes dinero para mantener a tu familia, educarla... Un mínimo de dinero, todo son problemas", ha comentado.

Las publicaciones de Tiktok e Instagram de Ac2uality se han llenado pronto de comentarios irónicos como "necesito ese problema", "problemas de más de 3 millones, venid a mí y que me hablen falsamente, intentaré soportarlo" o más críticos como "problema es ganar 1.000 euros y no llegar a final de mes".

Los políticos cobran muy poco

Hablando de dinero, otro de los temas que ha salido en el podcast es el sueldo de los políticos. Según Andrés Rodríguez, "los políticos cobran muy poco". Ha hecho un repaso del salario del presidente del Gobierno -en torno a los 100.000 euros-, el de los diputados -sobre 40.000 o 50.000 euros- o "cargos que cobran más" y ha apuntado que "en la empresa, si tienes éxito, ganas más".

Consciente del revuelo que pueden generar sus declaraciones, ha explicado que lo dice "con todo el respeto a las familias o personas que viven con el salario mínimo o que tienen dificultades para llegar a final de mes", porque es posible que piensen "al escucharme, 'bueno, con lo que están robando o lo sinvergüenzas que son y encima ganan más que yo'". "Lo comprendo, pero no es de recibo", ha concluido.