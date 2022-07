Café dalgona: así se prepara la deliciosa bebida que triunfa este verano

LEER MÁS La OCU elige los mejores helados que se venden en supermercados

Con el calor del verano y más aún si atravesamos una ola como la de estas semanas, el colofón perfecto a una comida es un refrescante café con hielo. En redes sociales se ha popularizado una alternativa conocida como café dalgona. Este término procede del coreano y significa "está dulce". Alguno recordará el término por las famosas galletas dalgonas de la serie de 'El juego del calamar', esas que los participantes tenían que recortar con una aguja.

Para elaborarlo necesitas unos pocos ingredientes. Café soluble, el endulzante que más te guste (azúcar, azúcar moreno, stevia, panela, etc.), agua caliente, hielo y leche. El endulzante es opcional aunque teniendo en cuenta el nombre de la receta, explicado arriba, no parece que esté ideada para no llevar.

Pasos para prepararlo

Para elaborarlo necesitas un espumador de leche, aunque hay una alternativa casera que también te puede servir. Lo primero que debes hacer es echar dos cucharaditas de café, a continuación endulzante al gusto. Si utilizas azúcar, es la misma cantidad que de café. A continuación lo cubres con agua caliente, simplemente un chorro que cubra el café y el azúcar. Una vez lo tengas lo bates con la espumadora hasta que se forme una especie de mouse de café. En caso de que no tengas espumadora puedes introducir los ingredientes en un bote, cierras la tapa y agitas con fuerza hasta que se forme la espuma.

Solo queda presentarlo. Para ello en un vaso con hielo echas la cantidad de leche que consideres. Después viertes encima la espuma de café que has elaborado y te queda un delicioso café dalgona para disfrutar en estos días calurosos. Un ejemplo es e que hace la usuaria de Instagram, Patrizia Vitelli (@foodiario) en el que te muestra los pasos para hacerlo: