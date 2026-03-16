Buscan a los futuros genios digitales: vuelven las Olimpiadas de Tecnología para niños y adolescentes

Niños y adolescentes de entre 7 y 16 años tienen una nueva oportunidad para demostrar su talento digital. Ya está abierto el plazo de inscripción para una nueva edición de las Olimpiadas Internacionales de Tecnología, una competición educativa impulsada por NTT DATA FOUNDATION que busca despertar vocaciones tecnológicas desde edades tempranas.

El objetivo es que los participantes aprendan a identificar problemas de su entorno y proponer soluciones utilizando la tecnología. Para ello, durante la competición desarrollan proyectos como videojuegos o animaciones, en un proceso que combina formación, entrenamiento y retos creativos.

A través de esta iniciativa, NTT DATA FOUNDATION pretende acercar la tecnología a niños y adolescentes no solo como usuarios, sino también como creadores capaces de desarrollar sus propias soluciones digitales.

Las Olimpiadas se celebran en cinco idiomas y cuentan con participantes de distintos países de Europa y América Latina. Tras una fase de formación, se seleccionarán ganadores por país y categoría que competirán posteriormente en una final internacional prevista para septiembre de 2026.

En el caso de España, la final nacional tendrá lugar los días 2 y 3 de junio. Los ganadores recibirán premios como drones o robots programables, con el objetivo de seguir fomentando sus habilidades tecnológicas.

En ediciones anteriores, algunos participantes han destacado por proyectos con impacto social. Es el caso de Victoria, una joven asturiana con autismo que ganó con un videojuego que reflejaba las dificultades de su día a día para ayudar a los demás a comprender su realidad.

También el aragonés Leo, que desarrolló un videojuego para facilitar el acceso al transporte público a personas mayores, o Carolina, una madrileña que creó un proyecto para promover la integración de alumnos con discapacidad y prevenir el bullying en el colegio.

Para participar no es necesario tener conocimientos previos en programación: basta con disponer de un ordenador y conexión a Internet. La inscripción es gratuita y puede realizarse hasta el 23 de marzo.