Se busca un fugitivo que pudo ocultarse en la Costa del Sol: recompensa de más de 10.000 euros

La sombra de Kevin Parle, uno de los criminales más buscados del Reino Unido, vuelve a sobrevolar España. Crimestoppers, la organización británica especializada en recopilar información anónima sobre delitos graves, ha anunciado una recompensa de hasta 10.000 libras unos 11.600 euros a quien aporte pistas que permitan detenerlo. Para las autoridades, "es un hombre altamente peligroso" y no se descarta que cuente con una red de apoyos que le ayude a mantenerse escondido.

Aunque nunca se ha podido confirmar oficialmente, la Costa del Sol ha sido señalada en repetidas ocasiones como posible refugio de Parle. La amplia comunidad británica en Málaga y alrededores alimenta la hipótesis de que el fugitivo podría ocultarse entre ellos. Incluso se han difundido testimonios no verificados que aseguran haberlo visto en lugares tan dispares como la Costa Brava, las Islas Canarias o, fuera de España, en distintos puntos de Europa y Asia.

La conexión española volvió a saltar a los medios en 2019, cuando un periódico británico apuntó a su entorno en relación con la desaparición en Estepona de un hombre y su hijo, ambos de nacionalidad británica. El caso sigue investigándose como un presunto doble asesinato.

La reacción en la Costa del Sol

La difusión de su rostro no pasa desapercibida entre los vecinos de la zona. Una mujer admite. "No lo he visto y, más allá de la recompensa, lo importante es localizarlo porque supone un verdadero peligro: Estaremos atentas". Otro residente señala que la amenaza va más allá del dinero: "Da miedo, sobre todo si tienes hijos. Somos muchos en la Costa del Sol y es fácil pasar desapercibido aquí. Ahora estaré atento".

También hay quienes aseguran que no lo reconocerían aunque viviera al lado, y un vecino lo resume de forma contundente, "Ojalá no me lo tropiece nunca".

Dos crímenes sin resolver

El nombre de Kevin Parle saltó a la primera plana en junio de 2004, tras el asesinato de Liam Kelly, un joven de 16 años tiroteado en Liverpool como ajuste de cuentas por una deuda de apenas 200 libras. Pese a las acusaciones, Parle consiguió eludir la justicia tras ser liberado bajo fianza, mientras que otros implicados en el crimen sí fueron condenados.