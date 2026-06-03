Los bomberos y la UME continúan combatiendo el incendio de Los Garres: "Hay un frente activo de 300 metros en la parte alta del monte"

El incendio declarado en la tarde de este martes en la pedanía murciana de Los Garres obligó a desalojar de forma preventiva a un centenar de vecinos después de que la rápida propagación de las llamas llegara a amenazar varias viviendas. Durante las primeras horas del fuego, algunos residentes trataron de frenar su avance utilizando mangueras ante su proximidad a las viviendas. Tuvieron que ser desalojadas unas 100 personas que ya han podido regresar a sus hogares.

Carlos Alsina ha conversado en Más de uno con el consejero de Presidencia y Emergencias de la Región de Murcia, Marcos Ortuño, quien ha explicado que el incendio continúa sin estar controlado, aunque la evolución durante la noche ha sido favorable.

"No ha habido nada extraordinario a lo largo de esta noche. Todo ha evolucionado según lo previsible y en estos momentos ya se encuentran los medios aéreos trabajando en la zona. Esperemos que todo evolucione de forma favorable y que el incendio se pueda ver estabilizado lo antes posible", ha señalado.

Según ha detallado el consejero, el fuego ha afectado ya a más de 170 hectáreas y durante la tarde del martes se vivieron momentos "complicados y difíciles" debido a la proximidad de las llamas a las viviendas.

Ortuño ha agradecido la rápida actuación de los servicios de emergencia, en un operativo que ha movilizado a más de 400 efectivos. En las labores de extinción participaron también once medios aéreos, entre hidroaviones y helicópteros procedentes de la Región de Murcia, del Ministerio para la Transición Ecológica y de comunidades autónomas vecinas.

En estos momentos, los equipos continúan trabajando en el perímetro del incendio para evitar posibles reactivaciones y consolidar las zonas ya aseguradas. El consejero ha precisado que permanece activo un frente de unos 300 metros situado en la parte más alta del monte, aunque ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a la población. "No hay riesgo ni para las familias ni para las viviendas colindantes", ha asegurado.

No hay riesgo ni para las familias ni para las viviendas colindantes

Bajada de temperaturas

El incendio se originó en una jornada especialmente complicada desde el punto de vista meteorológico, ya que la Región de Murcia se encontraba en aviso naranja por altas temperaturas. Sin embargo, las previsiones para este miércoles son más favorables, con un descenso de casi diez grados en los termómetros y sin rachas de viento significativas, factores que podrían facilitar las tareas de extinción.

Por último, Ortuño ha agradecido la colaboración prestada por las comunidades autónomas limítrofes y la coordinación mantenida con el Ayuntamiento de Murcia y su alcaldesa, Rebeca Pérez, durante toda la emergencia.