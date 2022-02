Bill Gates vaticina una nueva pandemia que llegará después del Covid-19

Bill Gates aseguró en una entrevista con la CNBC que los riesgos de tener un cuadro grave por Covid-19 se han reducido "drásticamente" gracias a la vacunación masiva y a la llegada de la nueva variante ómicron, mucho más infecciosa que sus predecesoras. Sin embargo, el fundador de Microsoft también advirtió de la llegada de una nueva pandemia que se originará por un nuevo patógeno distinto al coronavirus.

Para ello, Gates ha pedido mayor inversión en tecnología médica, debido a que estos, junto a los avances médicos ya desarrollados ahora, harán mucho más fácil combatirla y no sucederá lo que ha sucedido con la pandemia de Covid-19: "Tendremos otra pandemia y será un patógeno diferente la próxima vez".

¿Cuándo acabará esta nueva pandemia?

El fundador de Microsfoft ha dicho que la posibilidad de sufrir una enfermedad grave provocada por el Covid-19 se ha reducido debido a la exposición a la infección y que espera que para la próxima pandemia que se avecina, espera que el mundo esté más preparado gracias a esta y reaccione más rápido para desarrollar vacunas. Por ello, pide a los Gobiernos que inviertan más dinero ahora para que no suceda lo que está sucediendo en estos momentos con las vacunas, que aún no han llegado del todo a algunos países.

Las claves de Bill Gates para prevenir una nueva pandemia

Bill Gates ha avanzado el nombre de su próximo libro 'How to Prevent the Next Pandemic' que se publicará en mayo y donde ofrece las claves para que la pandemia del coronavirus sea la última a la que la humanidad tenga que enfrentarse.