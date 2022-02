Estas son las claves de Bill Gates para prevenir una futura pandemia

LEER MÁS Así es el plan de Bill Gates para acabar con el coronavirus en todo el mundo

Bill Gates ha avanzado el nombre de su próximo libro 'How to Prevent the Next Pandemic' que se publicará en mayo y donde ofrece las claves para que la pandemia del coronavirus sea la última a la que la humanidad tenga que enfrentarse.

El cofundador de Microsoft ha explicado en su blog GatesNotes' las medidas que se deberían adoptar para estar preparados para la próxima amenaza de patógenos y para frenar la amenaza de un nuevo virus mortal. "Comencé a escribir un libro sobre cómo podemos asegurarnos de que nadie sufra una pandemia nunca más", ha dicho mediante un video en el que ha presentado su libro.

"No hace falta convencer a nadie de que una enfermedad infecciosa puede matar a millones de personas o parar la economía mundial. Si tomamos las decisiones e inversiones correctas, podemos hacer que la covid-19 sea la última pandemia", ha remarcado Gates en líneas con su mensaje de aprendizaje para no caer en una situación similar en el futuro. Además. ha repasado algunos de los puntos básicos sobre los que el mundo debería mejorar en los próximos años.

Las tres mandamientos de Bill Gates para prevenir una futura pandemia

Bill asegura que hay que mejorar los sistemas sanitarios de todo el mundo, tanto en los países desarrollados como en el tercer mundo, que es donde ahora recae más importancia la defensa contra el coronavirus con el fin de que no haya nuevos rebrotes ni variantes.

Otra de las medidas que recoge su libro es conseguir un sistema global de vigilancia de patógenos. Algo que aún no existe y a pesar de que los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) van encaminados hacia ello, China, por ejemplo, ha sido constantemente denunciada por falta de transparencia en el origen de la covid-19.

Y por último, Gates resalta que es necesario innovar constantemente en diagnósticos, tratamientos y vacunas. Si se consigue esto, las vacunas, pruebas y terapias se podrían distribuir a más lugares y de manera más rápida, lo que "hará posible que las pandemias desastrosas sean cosa del pasado".

"El progreso que hemos logrado en los últimos dos años, incluidos los grandes avances que hemos logrado con las vacunas y el conocimiento que hemos adquirido sobre las enfermedades respiratorias, ya nos ha puesto en el camino hacia el éxito", ha añadido.