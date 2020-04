Becas de la Fundación Dádoris: Una oportunidad para jóvenes brillantes.

Miles de alumnos y profesores están aún pendientes de saber qué va a pasar con el curso a causa de la pandemia, como también los están las organizaciones, sindicatos y otras entidades del sector, que no pueden sacar adelante sus proyectos para terminar esta evaluación, ni por adelantar iniciativas. Hablamos con la Fundación Dádoris, que apoya financieramente a jóvenes con alto rendimiento académico para que continúen sus estudios en la universidad, y no abandonen al terminar Bachillerato.

No dejar a nadie atrás

No dejar a nadie atrás es el lema de esta organización, que lleva dos años apoyando a jóvenes brillantes para que no se queden fuera del sistema universitario. Ya han becado a una veintena de estudiantes y están a la espera de saber a cuántos podrán ayudar el próximo curso. Su misión es apoyar financieramente a jóvenes talentosos con alto rendimiento académico pero sin recursos económicos, para que no abandonen la etapa secundaria y accedan con éxito a los estudios superiores.

Loreto Martín, directora de Sostenibilidad de la Fundación Dádoris, nos ha explicado que entre los casos de estudiantes becados, destaca un joven estudiante de Física, que provenía del mundo rural y que está consiguiendo su sueño con un montón de matrículas, en una carrera que muchos abandonan en el primer año por la exigencia que requiere. Otro ejemplo, Sara Jiménez, de etnia gitana y que no hubiera podido estudiar de no ser por este apoyo.

A cambio de un futuro, los alumnos tienen que mantener el nivel de compromiso académico y social, con trabajos solidarios cada año. El objetivo, nos cuenta Martín, es el de que se impliquen también a nivel humano y quieran pertenecer a la Fundación en un futuro para poder ayudar a jóvenes que en su día lo necesitaron como ellos.

Es importante aclarar también que se trata de una entidad sin ánimo de lucro y que, ante la incertidumbre provocada por la pandemia, este año se puede solicitar la beca con las notas de primero de Bachillerato y las que tengan los alumnos de 2 de Bachillerato. La intención es poder ayudar a jóvenes brillantes de toda España.

Más información en https://fundaciondadoris.org/