Las bebidas vegetales ganan terreno en España: cuál es la preferida de los españoles

Los hábitos de consumo de los españoles están cambiando; la leche de vaca pierde protagonismo año tras año y deja paso a otras opciones, especialmente a las bebidas vegetales.

En el año 2017, el consumo de leche rondaba los 70 litros por persona al año, mientras que en el 2025 la cifra se ha reducido hasta los 60 litros por persona.

Otras opciones

La principal alternativa que más consideran los españoles es la leche de avena, impulsada por la creciente demanda de bebidas de origen vegetal. De hecho, España es el país europeo que más productos de este tipo consume y más del 10% de bebidas comercializadas como "leche" en los supermercados ya no son de origen animal.

Este cambio también se ve reflejado en las cafeterías, donde cada vez es más común encontrar diversas opciones como leche de avena, soja, arroz o almendra para acompañar el café. Muchos consumidores optan por estas alternativas al considerarlas más digestivas o para seguir ciertos hábitos alimentarios.

La alternativa más novedosa

Sin embargo, las bebidas vegetales no son la única alternativa que está ganando importancia en el mercado. También está comenzando a comercializarse la denominada leche "A2", una leche de vaca obtenida de animales seleccionados genéticamente que producen únicamente la proteína beta-caseína A2 y no la de modelo A1, asociada por algunos estudios a molestias digestivas en determinadas personas.

Pedro Gónzalez, director ejecutivo de la empresa gallega dedicada a la producción y comercialización de alta calidad (Deleite), explica que el producto A2 no se obtiene mediante procesos industriales, sino que se obtiene a través de la selección de vacas que de forma natural producen esa variante de la proteína. Además, existen otras marcas como Únicla, Ametller, La Torre o COVAP, que también comercializan la leche A2 en España.

La recomendación de los expertos

No obstante, los expertos recuerdan que este tipo de leche no está permitido para personas con intolerancia a la lactosa, debido a que contiene este azúcar de forma natural. En cambio, puede ser una alternativa para consumidores que experimentan molestias digestivas con la leche convencional sin ser intolerantes.