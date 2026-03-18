Barcelona reunirá a expertos internacionales en el primer Encuentro por los Derechos Digitales

Barcelona será el epicentro del debate sobre el impacto de la tecnología en la ciudadanía con la celebración del primer Encuentro Internacional por los Derechos Digitales, que tendrá lugar los días 13 y 14 de mayo en la Llotja de Mar.

El evento, impulsado por el Gobierno de España y Mobile World Capital Barcelona en el marco del Observatorio de Derechos Digitales, reunirá a expertos nacionales e internacionales, representantes institucionales, académicos y miembros de la sociedad civil para analizar los retos que plantea la era digital en la protección de los derechos fundamentales.

El anuncio lo ha realizado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante el acto “Somos Digitales y Tenemos Derechos”, donde ha subrayado el papel de España como referente internacional en la regulación y el desarrollo de entornos digitales seguros. Según ha destacado, este encuentro contribuirá a definir “cómo deben ser las redes sociales, la inteligencia artificial y los entornos digitales para garantizar la protección de las personas”.

Durante dos jornadas, el foro abordará cuestiones clave como la identidad digital, la privacidad, la ciberseguridad, la desinformación o la protección de los menores en internet. También se analizarán aspectos emergentes como los neuroderechos, la gobernanza tecnológica o el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y los derechos laborales.

El programa combinará ponencias magistrales, mesas redondas y talleres prácticos, con actividades abiertas al público, en un formato que busca fomentar no solo la reflexión, sino también la acción en torno a los derechos digitales.

Este encuentro se enmarca en la actividad del Observatorio de Derechos Digitales, una iniciativa público-privada financiada con fondos europeos Next Generation que tiene como objetivo impulsar la aplicación de la Carta de Derechos Digitales aprobada por el Gobierno en 2021 y promover un uso ético y responsable de la tecnología.

Con esta cita, Barcelona refuerza su posicionamiento como uno de los principales hubs tecnológicos de Europa y escenario de referencia para el debate global sobre el futuro digital.