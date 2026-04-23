Ayuso confirma ayudas de hasta 4.000 euros por contratar a una empleada del hogar para la conciliación familiar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado una ayuda para familias que necesiten contratar a empleadas del hogar en la Comunidad de Madrid con la finalidad de colaborar en la conciliación entre la vida familiar y laboral. Esta medida pretende, además, favorecer la contratación regulada de este tipo de empleadas.

El importe total de esta ayuda, que podría llegar hasta los 4.000 euros de subvención, está destinado a personas que sean titulares de un hogar y que contraten a una empleada que realice el cuidado de hijos menores de 12 años, o menores de 18 años con capacidad, naturales, en adopción, tutela o acogimiento.

Esta medida también alcanza a los familiares de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, que cuenten con una capacidad igual o superior al 50% o se encuentren en situación de dependencia.

El período subvencionable que abarca esta ayuda es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, para contrataciones que se hayan efectuado en ese periodo o con anterioridad. Las familias con una persona contratada podrán beneficiarse de esta ayuda si su renta per cápita de la unidad familiar no supere los 30.000 euros, y siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos.

Requisitos de la persona titular del hogar familiar y cónyuge o pareja de hecho