El Ayuntamiento de Madrid no devolverá el dinero de las multas de las ZBE porque la sentencia del Supremo "no tiene efecto retroactivo"

El Ayuntamiento de Madridno devolverá el dinero de las multas que se pusieron en las Zonas de Bajas Emisiones porque, según explica, la sentencia del Tribunal Supremo que anula la ordenanza "no tiene efecto retroactivo". La plataforma Automovilistas Europeos Asociados ha respondido diciendo que acudirá a los tribunales. Según su presidente, Mario Arnaldo, la asociación irá "hasta el final" y exigirá al Consistorio "que pague hasta el último céntimo": "Hay casos de personas con deudas acumuladas de 20.000 o más euros, que han tenido que pedir créditos o vender sus bienes por unas multas que son ilegales".

El Tribunal Supremo inadmitió el martes el recurso de casación del Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia que anuló parte de la anterior Ordenanza de Movilidad Sostenible de Madrid, que regulaba las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), por deficiencias en los informes de impacto económico y ambiental. Con este fallo, la justicia dio la razón a Vox, aunque la sentencia no tendrá efectos tras la aprobación de una nueva ordenanza en marzo.

Motivos de la anulación

El motivo principal de la anulación fue la insuficiencia del informe de impacto económico, ya que consideró que en la elaboración de la normativa no se ponderaron suficientemente sus consecuencias económicas, derivadas de las restricciones a la circulación. El tribunal madrileño estimó que se debía haber realizado "una ponderación adecuada del balance de beneficios y costes" y haber valorado medidas menos restrictivas.

Frente a esa sentencia, el Ayuntamiento de Madrid preparó un recurso de casación al entender que debía admitirse por presumirse su interés casacional, dado que se había declarado nula una disposición general. Sin embargo, el Tribunal Supremo argumenta su doctrina de que no es suficiente con la anulación de una disposición general, sino que se requiere una justificación adicional del interés casacional. En este caso, concluyó que la sentencia recurrida se basaba en un "completo y exhaustivo análisis" de la documentación y que el recurso del Ayuntamiento reflejaba una "mera discrepancia" con la valoración de la prueba, cuestiones que están excluidas de la casación.

Paralelamente a esa ordenanza, el Ayuntamiento preparó una nueva ordenanza de movilidad para subsanar los errores detectados por el Supremo que se aprobó definitivamente en marzo y consolidó las ZBE, ganando así la carrera a los tribunales. De Haberse aprobado más tarde la ordenanza, habría habido un impás en el que Madrid no habría tenido Zonas de Bajas Emisiones.

Devolución de multas

Mario Arnaldo explicó el martes que la cuantía de las multas a devolver, según sus cálculos, se elevaría por encima de los 650 millones de euros. Esa cuantía responde a las 3.361.751 multas interpuestas entre septiembre de 2021 y noviembre de 2025, hasta donde alcanza la información a la que accedió AEA (Automovilistas Europeos Asociados).

Y añadió que, si no se produce esa devolución, el Consistorio estaría actuando de forma "tramposa" y "engañando a los madrileños". Subrayó además que la devolución debería aplicar no solo a las multas relativas a las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección de Centro y Plaza Elíptica, sino a todas las multas relativas a las ZBE.

Asimismo, criticó que "el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid no obedecía a razones de interés general, sino a una estrategia dilatoria del Ayuntamiento para seguir recaudando unas multas de dudosa legalidad, que luego no quiere devolver".