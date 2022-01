Atrapadas en una habitación de hospital con una grave enfermedad respiratoria y una compañera infectada de COVID

Miedo y ansiedad son las palabras que mejor definen el estado de ánimo de tres mujeres ingresadas en el Hospital de La Paz (Madrid). Mercedes, Rosario y María José se encuentran en la tercera planta del edificio de traumatología, que en las circunstancias actuales es empleada para tratar a los pacientes con patologías respiratorias graves no relacionadas con el Covid. En este caso concreto, neumonía, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y fibrosis quística.

Desde hace una semana, comparten una habitación para cuatro personas y un baño. Reciben tratamiento allí, comen allí, realizan sus sesiones de fisioterapia o reciben allí el tratamiento de aerosoles. Y no se les permite salir de la habitación, además de no recibir visitas. La cuarta compañera, la mayor de todas, llegó hace unos cuatro días, nos comentan las mencionadas.

Siguiendo el protocolo de entrada en el hospital, todas resultaron negativo en una PCR. Todo cambió la madrugada del martes. Los médicos y enfermeros entraban en la habitación, hasta ese momento, con una mascarilla. Pero de golpe, los sanitarios que llegaban al habitáculo lo hacían con un traje EPI. Eso de inmediato levantó las sospechas de las pacientes: "Nos hemos preocupado cuando lo hemos visto. Hemos preguntado por el cambio de protocolo porque saltaron las alarmas para nosotras. Entonces nos han confirmado que en la habitación había una persona positiva. Por descarte, sabíamos quién era, porque le han comentado que no se moviera y no usara el baño".

No hay cama para llevarse a la persona contagiada

Efectivamente, esa cuarta paciente había contraído Covid. Una situación de máximo riesgo puesto que comparte habitación con tres personas que padecen enfermedades respiratorias graves que les mantiene en una situación muy delicada. Una exposición al Covid en esas circunstancias es una bomba de relojería. Sin embargo, desde que conocieron la situación, nada ha cambiado: "Hace más de 24 horas que dio positivo y seguimos encerradas con ella porque no hay una cama para llevársela".

Están atrapadas en una habitación de hospital, de unos pocos metros cuadrados, en las que una persona es positivo en coronavirus. Y de la que no tienen permitido salir. No comprenden por qué en su situación sufren esta inacción que les tiene atemorizadas: “Somos pacientes respiratorios, muy vulnerables ante el Covid y eso no se está teniendo en cuenta”.

El miedo se multiplica

Aunque intentan extremar todas las precauciones que están en su mano, son conscientes de que hay exposiciones que son inevitables: "Hay momentos en los que no nos queda más remedio que exponernos, tenemos que comer, lavarnos los dientes, ponernos los aerosoles o hacer la fisioterapia respiratoria...", confiesan resignadas. Por supuesto, el resto del tiempo viven pegadas a una mascarilla FFP2. Día y noche con ella, sin que se tenga en cuenta que padecen una insuficiencia respiratoria.

Desde que su compañera diera positivo, el único cambio que han notado es que las consideran contacto estrecho, con lo que su ropa va por el circuito Covid y la comida llega en bandejas individuales desechables. Unos cambios que no son suficientes para calmar su incertidumbre y ansiedad ante una situación incomprensible y de riesgo: "Estamos con las defensas por los suelos porque nos estamos atiborrando a antibióticos y esto hace que el miedo se multiplique".

Y por si esto fuera poco, se da la circunstancia que la persona que ha dado positivo no está vacunada y es la única de las cuatro que ha recibido visitas en la habitación: "Es una persona sin vacunar y es la única de las cuatro que ha podido recibir visitas. Precisamente, de una familia que no cree en las vacunas y a la que no han exigido el pasaporte Covid", lamentan.

El personal emitió un escrito a la dirección

El suyo no es un caso aislado en el hospital de La Paz. En el mismo cribado en el que dio positivo su compañera, se detectó otro positivo en la habitación de al lado y también siguen esperando una solución. Una solución que está muy ligada a las reclamaciones que llevan haciendo varias semanas las sanitarias que cuidan de ellas: "Estamos saturadas, doblando turnos, con la mitad de plantilla de baja y muchas dudas con el protocolo de Covid", confiesa una de ellas a este medio. Por ese motivo, hace unas semanas el personal remitió un escrito con sus reclamaciones a la dirección del hospital que de momento no ha obtenido respuesta.

Desde el Hospital señalan que el centro "está muy tensionado"

Onda Cero se ha puesto en contacto con el Hospital de La Paz para conocer la situación. Señalan que el traslado de la paciente infectada está en trámite. Ya tenía cama asignada este martes, pero el centro “está muy tensionado y eso ha producido una demora”. En cuanto a las tres pacientes que se encuentran negativas aseguran que quedarán en aislamiento preventivo, vigilancia y PCR. Sobre este último punto las afectadas matizan que, igual que no han trasladado a la paciente con Covid a otra habitación, tampoco se les ha realizado una nueva PCR durante las 24 horas después de conocer el positivo.