Así ha sido la visita de los reyes a los afectados por los incendios en Villamanta

Los reyes Felipe VI y Letizia han visitado este domingo a mediodía el municipio madrileño de Villamanta, donde se encuentra el pabellón La Chopera, uno de los utilizados por la comunidad para alojar a los evacuados y afectados por los incendios que asolan Ávila, Madrid y Toledo.

Felipe VI ha subrayado que Villamanta es "el ejemplo" de los muchos municipios que "apoyan y ayudan" a las personas que han tenido que ser desplazadas de sus pueblos por los incendios, especialmente en la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila y Toledo.

Los Reyes han mostrado su comprensión y solidaridad con los desplazados, que "lo han pasado muy mal". "Algunos llevan ya cuatro días fuera de sus casas. Algunos han perdido muchos bienes. En conjunto hemos perdido un patrimonio natural incalculable", ha indicado Felipe VI, que también ha agradecido el trabajo de todos los servicios de emergencias, que realizan "una labor espectacular, profesional, entregada, sufrida", que hay "que agradecer y alabar".

Dicho esto, el Rey ha resaltado que "la coordinación está siendo ejemplar en todos los sentidos" lo que, según ha trasladado, es "un buen mensaje". "Cuando vemos que unidos se puede afrontar cualquier riesgo es el mejor mensaje para todos", ha hecho hincapié, para después señalar la necesidad de "dar una certeza de que se están empleando todos los medios posibles, humanos y materiales" para "paliar la lucha contra el enemigo principal, que son los incendios".

En este contexto, el jefe del Estado también ha mostrado su gratitud con los países que han ofrecido y desplegado medios humanos y materiales, en el marco del Mecanismo Europeo de Protección Civil, un instrumento que, en su opinión, "está funcionando y posiblemente hay que pensar en potenciarlo aún más". "Estamos viviendo una situación de riesgo y de incendios en Francia simultáneamente, con lo cual hay que reflexionar", ha dicho.

El monarca también ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a "atender las indicaciones de las autoridades" y colaborar "en lo posible" para que contribuir, "dentro de nuestro ámbito de responsabilidad", a que "la emergencia dure lo menos posible y se salde con los menos daños posibles".