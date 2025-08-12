Así serán las etiquetas de la DGT en 2026: comprueba si te afecta la nueva clasificación de vehículos

Durante el próximo año entrará en vigor la nueva actualización de las etiquetas medioambientales por la DGT. Esta medida se llevará a cabo para adaptarse a los avances tecnológicos que hacen que varias de estas etiquetas creadas en el 2016 ya han quedado algo desfasadas, además de también para adecuarse a la política de emisiones de la Unión Europea.

Por ejemplo, vehículos que cumplen normativas más estrictas conviven en la misma categoría con otros menos eficientes, lo que ha generado críticas de administraciones locales y expertos en calidad del aire.

También se creará la base de datos de emisiones reales procedentes de las pruebas de homologación WLTP, que permiten medir el consumo y las emisiones en condiciones más representativas que el antiguo ciclo NEDC (protocolo de pruebas utilizado en Europa para medir el consumo de combustible y las emisiones de los vehículos).

¿Cómo serán las nuevas etiquetas?

Esta nueva clasificación, que entrará en vigor el año que viene mantendrá las mismas categorías actuales (0 Emisiones, ECO, B, C), pero modificará los requisitos para tener cada una de ellas. La etiqueta 0 Emisiones, se reservará para los vehículos 100% eléctricos, híbridos, con hasta 90 kilómetros de autonomía eléctrica y vehículos de hidrógeno.

La etiqueta ECO pasará a incluir únicamente híbridos enchufables con menos autonomía, híbridos convencionales y de gas que cumplan la normativa Euro 6d o superior.

Por su parte, la etiqueta C quedará restringida a turismos y furgonetas ligeras de gasolina que cumplan Euro 6d y diésel Euro 6d-TEMP o Euro 6d, mientras que la etiqueta B se asignará a los que cumplan, como mínimo, Euro 4 en gasolina y Euro 6 en diésel, siempre que no puedan acceder a categorías superiores.

La normativa Euro será la base técnica para la asignación de las etiquetas. La DGT afirma que se tendrán en cuenta que las fechas de entrada en vigor de cada normativa para diferenciar vehículos dentro de la misma tecnología. Esto supondrá que muchos coches que ahora cuenta con la C pasen a la B y otros que tienen la B se queden sin distintivo. Esto refleja de forma más realista cuantas emisiones genera cada vehículo.

Otros cambios importantes

Otro punto importante será la creación de la base de datos de emisiones reales procedentes de las pruebas de homologación WLTP, que permite medir el consumo y las emisiones mejores que el antiguo ciclo de NEDC. A partir de esto, la DGT podrá diferenciar entre vehículos que presentan un comportamiento ambienta distinto. Esta medida podría afectar especialmente a algunos híbridos y modelos de bajas emisiones.

Esta reforma también afectará a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), ya que los ayuntamientos utilizan etiquetas para determinar que vehículos pueden entrar a estas zonas. Con los nuevos criterios, parte del parque automovilístico pierda privilegios actuales, mientras que otros modelos más modernos puedan obtener ventajas adicionales.

¿Cuándo entrarán en vigor?

La DGT prevé sacar la clasificación definitiva durante el primer trimestre de 2026. Antes habrá un periodo de adaptación antes de que entre en vigor definitivamente. Durante esta fase, los fabricantes y propietarios podrán consultar si su vehículo debe cambiar su etiqueta y, si fuera necesario, solicitar el distintivo actualizado. La consulta se realizará a través del Registro de Vehículos de la DGT, introduciendo la matrícula en el buscador habilitado. Las nuevas etiquetas podrán obtenerse en oficinas de Correos y otros puntos autorizados