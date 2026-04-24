Así es el libro favorito de Elon Musk: de autor español y un "manual indispensable" con siglos de historia

Además de ser conocido mundialmente por su inmensa fortuna y sus ideales políticos, el multimillonario Elon Musk es una persona que nunca deja de sorprender debido a su peculiar personalidad. Este viernes, el filósofo y escritor Jorge Freire ha desvelado en Por fin cuál es el libro favorito del dueño de SpaceX. Para sorpresa de muchos, su autor es español y no pertenece ni a este siglo ni al pasado.

"Lo ha leído medio canon europeo", con autores tan punteros como Nietzsche. "Durante las últimas décadas, en Inglaterra, las escuelas de negocios lo han llevado casi como si fuera un manual de cabecera". Pero no solo eso, en Estados Unidos ha sido bestseller y uno de sus presidentes más conocidos le guardaba gran cariño: "Bill Clinton dijo que era un libro al que volvía con frecuencia".

Bill Clinton dijo que era un libro al que volvía con frecuencia

Lo cierto es que en España no es un libro muy conocido, algo que, según Freire, puede deberse a que "su autor fue un poco sosainas", aunque su vida no lo fue tanto. Perteneció al Siglo de Oro español y su autor fue un cura jesuita y aragonés al que le gustaba leer "los clásicos en la soledad de su celda".

Se trata de 'Oráculo manual y arte de prudencia', de Baltasar Gracián. Un libro de "300 aforismos breves e incisivos que responden no solo a una elección estética, sino sobre todo a una cuestión filosófica y moral". Porque "el aforismo obliga a interpretar, a decidir y no da certezas. No dice exactamente lo que se debe hacer, sino que hay que interpretar cada máxima y aplicarla en el momento que toca".

Es un libro en el que se abordan multitud de temas, como política y trato social; e incluso se incluyen directrices para saber "cómo callar, cómo elegir y cómo retirarse a tiempo". Su autor, Gracián, lo escribió "en Huesca, donde ejerció de predicador y profesor de Teología". Y aunque parece que tuviera una vida tranquila, la verdad es que fue todo lo contrario, también por culpa del contexto de aquella época. "En aquel momento todo era muy convulso; había guerra en Cataluña, Portugal se acababa de independizar, el imperio español se hundía...".

La Compañía lo silenció, pero su obra sigue hablando cinco siglos después

Aun así, nuestro autor "tenía un prestigio creciente como escritor" por aquel entonces (siglo XVII para ser exactos) y eso fue algo que no contentó "a sus superiores en la Compañía de Jesús", pues su obra fue leída por "religiosos, cortesanos, diplomáticos" y todo tipo de figuras relevantes de la época.

Bajo el seudónimo de Lorenzo de Gracián, "en sus libros escribía críticas muy duras al clero por su hipocresía y su vida mundana". Esto, como era de esperar, acabó pasándole factura y acabó encerrado y en soledad. Sin embargo, "a las pocas décadas de morir, el Oráculo se tradujo al francés y se convirtió en un manual político indispensable para sobrevivir en la corte de Luis XV". Y es que, aunque "la Compañía lo silenció, su obra sigue hablando cinco siglos después".