Así es la’ fábrica’ de borrascas que dejará nieve, lluvia y frío para el final del puente de diciembre

El puente de la Constitución y la Inmaculada se marchará este fin de semana con lluvia en la mayor parte de España, menos de 10 grados en la mitad norte peninsular y nieve en las montañas. Además, varias borrascas regarán con precipitaciones la mayor parte del país a lo largo de la próxima semana.

Todo ello se debe a varios factores, entre ellos "una vaguada en altura asociada a una borrasca situada en el norte de Europa que actúa introduciendo aire frío procedente de latitudes altas desde el norte", según Beatriz Hervella, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorolología (Aemet).

Perturbaciones atmosféricas generarán mucha humedad

La experta apuntó que otro elemento está situado al oeste de las Azores gracias "una imponente borrasca", que el Centro Nacional de Huracanes -con sede en Miami (Estados Unidos)- vigiló por si se convertía en una tormenta tropical fuera de la temporada de formación de estos fenómenos, algo que finalmente no ha sido así, aunque continúa "profundizándose aún más".

Esa perturbación atmosférica poco a poco se va a ir desplazando hacia el noreste arrastrando "mucha humedad" y "una masa de aire relativamente cálido". "Va a ser el germen de borrascas secundarias que se irán adentrando en la península, dejando mucha agua los próximos días", apostilló Hervella.

Distintas borrascas cruzarán la península

El tercer ingrediente es variable porque irá cambiando, pues se trata de distintas borrascas que cruzarán la península dejando bastante agua. "Hoy, de hecho, tenemos una frente a las costas portuguesas, un poquito al norte de Lisboa, que a lo largo del día va a cruzar de oeste a este. Y ya a partir del sábado o domingo, las borrascas que entrarán serán centros secundarios creados por esa gran baja en el Atlántico", apuntó Hervella.

Estas borrascas traerán bastante lluvia durante la próxima semana, acompañadas de temperaturas superiores a lo habitual de esta época, favorecidas por vientos marítimos de componentes sur. Ello se notará en las temperaturas mínimas, favorecidas por cielos cubiertos nocturnos que "van a actuar casi como si fueran una manta”, afirmó.

¿Subirán el sábado las temperaturas?

Para el sábado, lo relevante serán las temperaturas, pues bajarán tanto las máximas como las mínimas en la mitad norte, lo que podría ser de forma notable, hasta seis grados menos respecto a este viernes en zonas del noreste peninsular y también en Baleares. De madrugada helará en Pirineos.

La probabilidad de precipitación irá remitiendo conforme avanza la mañana, ya que las lluvias se producirán sobre todo de madrugada, cuando no se descartan lluvias localmente fuertes en el Estrecho y en el norte de Baleares.

La lluvia volverá bien avanzada la noche, con precipitaciones adentrándose por el suroeste peninsular. "El sábado va a ser un día de cierta mejoría, un día de cierta transición", comentó la experta de la AEMET.

La nieve llegará el domingo

El domingo será "un día muy lluvioso en casi todo el país", según la portavoz, e incluso aparecerá la nieve. La zona de menor probabilidad de precipitación será Canarias, así como el tercio norte peninsular y el norte de Baleares.

"En el resto toca agua. La lluvia caerá a primeras horas en el sur y suroeste, donde esas precipitaciones pueden llegar a ser localmente fuertes, persistentes y venir otra vez acompañadas de tormenta, especialmente en el entorno del Estrecho. Luego, poco a poco esas lluvias se van a ir extendiendo con el avance de la mañana hacia el centro y hacia el este peninsular", apostilló Hervella.

La cota de nieve estará relativamente baja durante la primera mitad del día, en torno a entre 500 y 700 metros en los Pirineos, 800 a 1.000 metros en el área cantábrica, 1.200 en el resto del tercio norte peninsular y de 1.200 a 1.400 en el centro. Por la tarde irá subiendo.

Las temperaturas diurnas subirán por el suroeste peninsular (Andalucía y sur de Castilla-La Mancha y de Extremadura) y en Canarias. A partir del jueves de la próxima semana se verá si esa gran borrasca atlántica circula y se aleja finalmente de España.

¿Cuándo será mejor volver del puente?

Los expertos de Meteored aseguran que si se quiere evitar el mal tiempo, lo mejor es volver de cualquier viaje realizado con motivo del puente de diciembre, el sábado, ya que el domingo el tiempo estará más revuelto con lluvias y nieve en zonas de montaña del norte y el centro.

De hecho, no se descarta la presencia de nieve en las zonas de carretera de la Meseta Norte, aunque no serán ni tan abundantes ni tan reseñables como las que vivimos hace dos años con Filomena: “Si viajas en coche por ciertas zonas, ten preparadas las cadenas, móviles cargados, depósitos llenos, etc. Y estar pendiente de los avisos de la AEMET y DGT”.