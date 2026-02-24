Así es la estrategia del Gobierno para frenar la soledad no deseada: "No se dejará solo a nadie"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha presentado este martes la estrategia para detectar y combatir todos los tipos de soledad no deseada, aprobada hoy en el Consejo de Ministros y con la que pretende "no dejar solo a nadie".

"Vamos a defender los preceptos del estado social. Aquí no se va a abandonar a nadie ni se va a dejar solo a nadie", ha subrayado Bustinduy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Las medidas del Gobierno contra la soledad no deseada

Sistema estatal de indicadores

La nueva estrategia establece objetivos concretos y líneas de actuación para integrar las políticas públicas de las tres administraciones (estatal, autonómica y local), entre las que figura el desarrollo de estructuras estables de participación ciudadana o la puesta en marcha de un sistema estatal de indicadores y seguimiento de las soledades.

Prevención ante el teletrabajo o el entorno rural

Bustinduy ha concretado que se desarrollarán estrategias para prevenir fenómenos de aislamiento social fomentados, entre otras cuestiones, por el teletrabajo, la dificultad de acceso a la vivienda o el entorno rural.

Atención primaria y exclusión de jóvenes

También se trabajará para que la medicina comunitaria y la atención primaria pueda prescribir participación social y comunitaria, y se elaborarán mecanismos de gobernanza digital para que la juventud no se vea expuesta a dinámicas de exclusión social.

Bustinduy lamenta el fomento de una sociedad individualizada

El ministro ha afirmado que "muy pocos países en el mundo han intervenido en esta materia" y ha elogiado el trabajo hecho por Japón en esta línea.

En su opinión, la cronificación de la soledad en la sociedad se debe a "décadas de antropología neoliberal"; al fomento de una "sociedad individualista, segmentada, atomizada"; y a la extensión de un imaginario que prioriza "la dimensión individual de la vida social, la competición entre sujetos y el desentenderse de lo comunitario".

"Buscamos defender un modelo de cohesión social y solidaridad que haga realidad los mandatos y preceptos constitucionales", ha apostillado Bustinduy.