El asentamiento oculto bajo la universidad en Ceuta: así son los túneles donde se refugiaban los migrantes

Los bomberos de Ceuta han descubierto un asentamiento utilizado por migrantes en el interior de unos antiguos túneles militares situados bajo las inmediaciones del campus universitario de la Universidad de Granada (UGR). El hallazgo se produjo ayer jueves, 24 de septiembre, cuando los efectivos acudieron a la zona para sofocar un incendio registrado en las galerías.

Se trata de una antigua infraestructura subterránea que conecta la zona de la playa del Sarchal con los terrenos donde actualmente se encuentra el Campus Universitario. Las galerías, que llevaban años en desuso y tenían sus accesos tapiados, habrían sido utilizadas como refugio por decenas de migrantes.

Un incendio destapó el asentamiento

Fueron varios vecinos de la zona los que alertaron de una gran columna de humo, lo que llevó a los bomberos a acceder a las galerías para localizar y extinguir el fuego y, una vez dentro, encontraron numerosos indicios de que el espacio llevaba tiempo siendo utilizado como alojamiento.

Aunque no encontraron personas en el interior durante la intervención, los efectivos localizaron colchones, mantas, ollas, restos de comida, ropa, envases y una gran cantidad de residuos. También había colchones afectados por las llamas y otros objetos acumulados a lo largo de los pasadizos.

Entre los objetos encontrados había además balsas hinchables y una tabla de surf, junto a otros enseres que apuntan al uso de estas galerías como refugio después de la llegada de personas por vía marítima.

Accedieron tras romper uno de los muros

Según los bomberos, los ocupantes habrían conseguido entrar en las galerías después de romper uno de los muros que habían sido colocados para sellar los accesos. El espacio habría servido como lugar de refugio, especialmente durante la noche. Tras la intervención, los efectivos volvieron a tapiar la entrada utilizada.

Los túneles forman parte de antiguas instalaciones militares y recorren varios cientos de metros bajo esta zona de Ceuta. Las autoridades han desmentido además los rumores sobre una supuesta conexión de estas galerías con Marruecos: los túneles no comunican con territorio marroquí, sino que conectan distintos puntos de la ciudad.